Incendio improvviso nel palazzo di 10 piani a Lione, 4 morti e 12 feriti: “Cantina trasformata in appartamento”

I pompieri francesi hanno impedito che l’incendio di propagasse ai piani superiori ma non sono riusciti a salvare i quattro, due uomini e due donne che avevano occupato lo scantinato dell’edificio e trasformato uno spazio di circa 20 metri quadri in un appartamento.

Immagine di archivio

Almeno 4 morti e 12 feriti, è il tragico bilancio di un improvviso incendio divampato oggi in un palazzo di 10 piani a Lione. L’allarme poco prima dell’alba di lunedì 20 ottobre, intorno alle 5 del mattino, in un edificio nel III arrondissement della città francese. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco con decine di uomini ma purtroppo per le vittime non c’è stato nulla da fare.

Quando i primi pompieri sono entrati, i quattro erano già morti per le inalazioni di fumo sprigionato dal rogo. Dalle prime notizie, l’incendio è divampato nelle cantine del palazzo dove un gruppo di persone aveva trasformato uno spazio di circa 20 metri quadri in un appartamento che purtroppo si è rivelato la loro tomba.

Per l’incendio sono stati mobilitati 78 vigili del fuoco e 34 mezzi che hanno impedito che l’incendio di propagasse ai piani superiori ma non sono riusciti a salvare i quattro, due uomini e due donne che avevano un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Intossicate anche altre 12 persone portate in ospedale per aver respirato il fumo ma fortunatamente nessuna di loro è in gravi condizioni. L'incendio è stato spento completamente e l'area dichiarata sicura dopo circa due ore.

"Mentre effettuavamo la ricognizione per spegnere l'incendio, le persone sono uscite spontaneamente ma ne abbiamo trovate quattro morte per aver inalato i fumi", ha dichiarato il comandante delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco. Al momento non è chiaro se il rogo sia dovuto alla presenza di queste persone nelle cantine del palazzo o a un altro fattore. La procura di Lione ha comunque aperto un'inchiesta giudiziaria per accertare le cause del disastro.

Secondo il sindaco del III arrondissement, l’ente che gestisce l’edificio aveva presentato una denuncia pochissimi giorni fa proprio per occupazioni abusive ma questo non aveva fatto desistere alcuni occupanti che si erano stabiliti in cantina. Anche i residenti del palazzo, interpellati dai media locali, hanno riferito di frequenti intrusioni nell'edificio.

"È con profonda emozione che ho appreso della morte di quattro persone, due donne e due uomini, la scorsa notte a seguito di un incendio in un edificio in rue André Philip nel III arrondissement ", ha commentato il sindaco di Lione, Grégory Douce, aggiungendo: "Il mio pensiero va alle vittime, ai loro cari e a tutti coloro che sono stati colpiti. Desidero esprimere loro la nostra più profonda solidarietà".