In vacanza col compagno, giovane trovata morta in un borsone e seppellita nel giardino della nonna Una turista honduregno-spagnola è stata uccisa mentre era in vacanza in Sud America col fidanzato. Il cadavere della donna è stato seppellito nel giardino della nonna del partner. L’uomo avrebbe confessato il delitto al telefono ma è in fuga.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Karla Godoy in vacanza insieme al suo presunto assassino, Jorge Garay (Fonte: Twitter)

Era partita il mese scorso per una vacanza in Sud America, insieme al suo fidanzato di origine peruviana. È stata ritrovata morta lo scorso 10 ottobre, chiusa in un borsone e seppellita nel giardino della nonna di lui, a Lima.

La vittima è Karla Godoy, una giovane honduregna con passaporto spagnolo di 22 anni, che viveva a Londra col fidanzato. La donna era già madre di una bambina di otto anni.

Il sospettato numero uno dell'omicidio è il fidanzato e compagno di viaggio della vittima: Jorge Garay. I due avevano appena visitato insieme il noto sito di "Machu Picchu". Stando a quanto emerso da un'intercettazione della polizia locale, l'uomo avrebbe confessato l'assassinio parlando al telefono con il fratello della fidanzata, Erick Zelaya.

Garay è al momento ricercato dalle autorità sudamericane: pensano che l'uomo sia fuggito nuovamente nel Regno Unito, dove avrebbe già fatto perdere le sue tracce.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Karla ha parlato per l'ultima volta con la madre lo scorso 22 settembre mentre si trovava a bordo di un taxi: i due stavano andando a far visita alla nonna di Garay, in un quartiere a nord di Lima.

La giovane avrebbe riferito alla madre che il giorno dopo sarebbe ripartita per la Spagna, per far visita alla sua famiglia. Ma poi, nessun parente ha più avuto notizie di Karla. Da qui, la denuncia di scomparsa alle autorità.

In seguito, la macabra scoperta degli inquirenti in Perù: il cadavere della donna scomparsa è stato trovato all'interno di un borsone blu, seppellito nel giardino di casa della nonna di Garay.

Quest'ultima, interrogata dalla polizia, ha confermato di aver ricevuto la visita del nipote. Lui poi se ne sarebbe andato, ma senza dirle dove. Non è chiaro al momento se l'anziana signora sia coinvolta nell'assassinio oppure no.

Il movente del delitto è avvolto nel mistero: il fratello della vittima, Erick, ha spiegato agli investigatori che i due stavano insieme da più di un anno e che Garay sembrava "un uomo tranquillo".