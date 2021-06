La variante Delta preoccupa il Regno Unito dove, oltre al balzo in avanti dei contagi – ieri oltre 18mila, mai così tanti dall'inizio di febbraio -, ci si trova a fare i conti con focolai che stanno scoppiando nelle scuole elementari del Paese. È quanto riferisce il quotidiano The Times, secondo il quale numeri recenti forniti dal governo rivelano che le infezioni da Sars-CoV-2 sono aumentate del 70% nella settimana dal 13 al 20 giugno. Il numero di bambini dai 5 ai 9 anni che è risultato positivo al virus, molti dei quali proprio alla variante Delta, ha registrato un balzo. Inoltre, c'è stato un aumento del 56% tra i ragazzini di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Oltre 16mila alunni non sono andati a scuola dopo i sospetti di Covid nella terza settimana di giugno, un notevole aumento rispetto ai 10.600 della settimana precedente, scrive sempre il Times. I focolai di variante Delta all'interno delle istituzioni scolastiche sono 148, con un aumento del 54%, nella settimana fino al 20 giugno. È stato il numero settimanale più alto segnalato dal ministero della Salute da dicembre.

L'aumento dei casi arriva mentre genitori, studenti e insegnanti cercano di riadattarsi alla normalità dopo mesi di didattica a distanza a causa del lockdown. Kevin Courtney, segretario generale congiunto della National Education Union, ha detto al Times che c'era "tutta la prospettiva di molti più bambini in quarantena" poiché si prevedeva con le graduali riaperture un aumento progressivo di casi fino a luglio, ma non così tanti. Intanto, in tutto il Paese cresce la preoccupazione per una nuova possibile ondata della pandemia. La buona notizia è tuttavia che mentre aumenta il numero dei casi positivi collegati alla variante quello dei decessi e ricoverati resta stabilmente basso, segno che la campagna di vaccinazione sta funzionando e che bisogna continuare ad accelerare con le seconde dosi. A oggi, quasi l’84% della popolazione ha ricevuto la prima dose, oltre il 61% il richiamo. Al momento non sono state introdotte nuove misure restrittive, ma il governo guidato da Boris Johnson ha deciso di posticipare di 4 settimane l'allentamento delle restrizioni che era in programma lo scorso 21 giugno.