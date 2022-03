In Ucraina i fabbri lavorano per bloccare i carri armati: “Così aiutiamo a difendere le nostre case” I fabbri ucraini, in molte città, stanno cercando di aiutare i soldati ucraini a bloccare l’invasione russa: molti creano dei sistemi che possano infatti bloccare i carri armati.

A cura di Ilaria Quattrone

Gli spuntoni creati dai fabbri ucraini (Fonte: Facebook "Workshop art and Steel"

In Ucraina anche i fabbri hanno deciso di dare il loro contributo alla guerra: invece di continuare a lavorare sulle armature, hanno scelto di concentrarsi sulla creazione di sistemi che possano bloccare i carri armati russi. A riportarlo è il quotidiano britannico "The Telegraph". Appena due settimane prima, la pagina Facebook "Workshop Art and Steel" aveva innondato gli utenti di fotografie di elmetti e armature prodotte per lo sport e le rievocazioni storiche. Adesso, con l'intensificarsi della guerra in Ucraina, le fucine hanno deciso di creare dei sistemi anti carro armato per difendere le loro case.

Cosa hanno creato i fabbri

"Aiutiamo a proteggere la città": il workshop ha postato online a immagini e video di centinaia di punte d'acciaio legate da grosse catene: il gruppo – che ha sede a Rivne, città a Est dell'Ucraina che a ancora sotto il fuoco russo – ha detto al Telegraph che loro hanno creato centinaia di spuntoni così da essere pronti nel caso in cui dovessero entrare in guerra: "La metà sono legate da catene, le altre sono separate" ha detto uno dei fabbri che non ha voluto che venisse pubblicato il suo nome: "Questi spuntoni sono fatti in tutte le città dell'Ucraina, noi non siamo gli unici a farli".

Anche gli operai edili danno una mano

L'uomo ha anche detto che molti hanno creato delle barriere anti carri armati mentre altri creano stufe per riscaldare i militari: "Tutti i maestri che conoscono come lavorare il metallo stanno provando ad aiutare l'esercito in ogni modo". Questo è un esempio di come i cittadini ucraini stiano cercando di supportare le loro truppe contro l'avanzata russa. A Kiev, alcuni lavoratori edili che costruivano case e uffici, adesso costruiscono delle piccole barriere o barricate per fermare i russi: “La Russia non si aspettava una tale resistenza".