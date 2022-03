In Ucraina arriva il treno blindato russo: a cosa serve la nuova arma dell’esercito di Putin Nelle ultime ore in Ucraina è stato avvistato un treno corazzato con delle mitragliatrici: il mezzo è stato spesso utilizzato in passato dai russi in altri conflitti.

A cura di Ilaria Quattrone

I frame dei video del treno (Fonte: Twitter)

Un treno blindato con dei militari sarebbe stato avvistato nelle ultime ore in Ucraina. Il video, circolato su Twitter, è stato ripreso da alcuni cittadini ucraini della zona che, al passaggio dei convoglio, gridano: "Ucraina! Ucraina!". Sulle fiancate si vede una "Z", simbolo utilizzato dai militari russi. Per il momento non è chiaro dove sia diretto.

Com'è composto il blindato e a cosa serve

Quella dei treni blindati è una pratica che in passato è stata spesso utilizzata dai russi: fin dai tempi della rivoluzione, la Russia ha trasformato i treni in delle batterie mobili. Il mezzo blindato sarebbe stato avvistato a venticinque chilometri da Melitopol: sarebbe composto da una locomotiva diesel a cui è agganciato un vagone corazzato dove sono state installate delle mitragliatrici anti-aeree, dei vagoni passeggeri e blindati e una seconda locomotiva. Già in altri conflitti, Mosca ha addestrato delle unità per utilizzare questi mezzi.

Quando iniziarono a essere utilizzati

I treni corazzati sono stati utilizzati già durante la prima guerra mondiale: la maggior parte aveva delle motrici blindate e delle torrette. Successivamente furono utilizzati durante la guerra fredda. In quell'occasione installarono dei missili intercontinentali sui treni, i quali erano chiusi dentro a un tetto apribile. Dopo il 2014 sono stati testati in alcune esercitazioni in Crimea e utilizzati in alcune operazioni nel Caucaso contro i terroristi. I mezzi sarebbero dovuti essere accantonati e divenire solo un lontano ricordo, ma secondo una disposizione del ministro della Difesa, Sergey Shoigu, ha chiesto di riattivarli.