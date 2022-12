In Spagna bus cade nel fiume, sale a 6 il numero dei morti dell’incidente È salito a sei il numero delle vittime dell’incidente che si è verificato ieri sera in Galizia, dove un autobus è precipitato in un fiume vicino a Vigo.

Nella notte un bus in Spagna è precipitato in un fiume. A bordo del mezzo c'erano in tutto 8 persone: in tutto ci sono stati sei morti, mentre i sopravvissuti sono due. È salito dunque a sei il numero delle vittime nell'incidente stradale, mentrein un primo momento si era parlato di 4 morti.

Il pullman è precipitato in un fiume vicino a Vigo, in Galizia. Era partito da Lugo intorno alle 19 della vigilia di Natale e doveva arrivare a Vigo alle 22.15. Sul mezzo stavano viaggiando dei familiari che si stavano recando in visita ai detenuti del carcere di Monterroso. Due persone sono state recuperate dai rottami e trasportate in ospedale: il conducente, di 63 anni, e una passeggera, che è riuscita a dare l'allarme chiamando i soccorsi dal cellulare per avvertire che il veicolo era caduto e si stava riempiendo d'acqua. Le operazioni di soccorso sono state interrotte nella notte a causa del brutto tempo ma sono riprese all'alba, con l'aiuto di un elicottero.

L'incidente è avvenuto sabato sera, Vigilia di Natale, intorno alle 21.20: un autobus del gruppo Monbus è caduto per 40 metri fino al fiume Lerez all'altezza del Comune di Cerdedo-Cotobade, lungo la strada N-541 che collega Lugo e Pontevedra. Lo riferisce la protezione civile, citata dal quotidiano spagnolo El Pais, che specifica appunto che ci sono solo due sopravvissuti.

Quando l'incidente si è verificato c'era una forte pioggia. I soccorritori, che hanno ripreso le ricerche oggi dopo che erano state sospese a causa delle condizioni molto pericolose del del fiume, anche dopo avere parlato con il conducente non sono sicuri se a bordo si trovassero 8 o 9 persone. La Guardia civil tuttavia, visto che nessuno ha denunciato la scomparsa dell'eventuale presunta nona persona a bordo, ha escluso che ci sia un disperso e ha dichiarato concluse le ricerche.