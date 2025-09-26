Esteri
In Russia treno merci si scontra con camion a un passaggio a livello e prende fuoco: morto l’autista. Il video

Scontro tra treno merci e camion a Smolensk. Morto l’autista del mezzo pesante, otto vagoni in fiamme. Indagini in corso per chiarire la dinamica e verificare eventuali responsabilità. Il video dell’incendio.
A cura di Andrea Scordino
Il treno merci in fiamme. Immagine estratta dal video.
Il treno merci in fiamme. Immagine estratta dal video.

Un incidente tra un camion e un treno merci si è verificato nei pressi di un passaggio a livello nella regione di Smolensk, in Russia. L’impatto è avvenuto nei dintorni della stazione di Ryzhikovo, dove il conducente del mezzo pesante è morto sul colpo. Diversi vagoni del treno sono deragliati, otto dei quali poco dopo hanno preso fuoco. A confermare la notizia è stato il Ministero delle Situazioni di Emergenza. Per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti oltre 40 vigili del fuoco. I vagoni del treno

Le immagini mostrano una densa colonna di fumo nero alzarsi dai vagoni, ben visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le fiamme hanno avvolto i vagoni per diverse ore prima di poter essere domate. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni il camion avrebbe cercato di attraversare i binari proprio mentre il treno stava per passare.

Al momento non risultano altre vittime o feriti tra il personale del treno e fortunatamente non sembra che fossero presenti persone nella zona dell’incidente al momento dell’impatto.

Esteri
