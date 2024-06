video suggerito

In ospedale con fratture multiple, pensano abbia avuto un incidente: mamma inglese scopre tumore incurabile La storia di Jane Hogan, mamma 58enne di Cheshunt, nell’Hertfordshire: ha scoperto di avere un mieloma, un tumore del sangue, dopo 7 mesi che soffriva di dolori lancinanti alla schiena: “Sono andata al pronto soccorso e mi hanno chiesto se avessi avuto un incidente stradale perché avevo 12 fratture alla schiena”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per il medico di famiglia i suoi mal di schiena paralizzanti erano solo dolori muscolari, ma 7 mesi dopo a Jane Hogan, mamma 58enne di Cheshunt, nell'Hertfordshire, Regno Unito, è stato diagnosticato un cancro incurabile, che l'ha lasciata quasi impossibilitata a muoversi.

Il suo calvario è iniziato nel 2019 ma la sua storia è stata raccontata solo nei giorni scorsi da quotidiani inglesi Daily Mail e Indipendent. Dopo aver manifestato forti dolori alla schiena, che le rendevano impossibile camminare ed entrare in auto, la donna si è rivolta al medico di famiglia, che inizialmente le ha prescritto un potente antidolorifico. Ma quel dolore non passava. Qualche mese dopo, alla fine di febbraio 2020, la 58enne ha chiesto di essere portata in ospedale, dove i sanitari hanno scoperto che presentava ben 12 fratture alla schiena. "Mi hanno chiesto se avessi avuto un incidente d'auto o se fossi caduta dalle scale o se fossi stata aggredita a causa di fratture multiple", ha raccontato Jane.

Ma è stato solo il mese successivo, dopo essere ritornata al pronto soccorso perché il dolore persisteva, che i medici hanno scoperto la vera causa del dolore con il quale con viveva da 7 mesi. I test successivi hanno confermato che Jane aveva un mieloma, un cancro del sangue che origina dalle plasmacellule del midollo osseo.

"Ricordo ancora quando mi hanno detto la diagnosi. Poi hanno aggiunto che si trattava di un tumore non curabile ma trattabile". Così ha cominciato la chemioterapia, poi interrotta a causa del lockdown per la pandemia di Covid-19. Ha subito un trapianto di cellule staminali a dicembre del 2020, ma nell’autunno del 2021 le è stato detto che doveva iniziare di nuovo un ciclo chemioterapia, e attualmente è ancora in cura.

Solo nel Regno Unito vengono diagnosticati circa seimila casi di mieloma all'anno, e altri 35mila negli Stati Uniti. Tuttavia, i sintomi della malattia – tra cui mal di schiena, ossa rotte, affaticamento e infezioni – spesso non vengono rilevati, anzi vengono collegati all’invecchiamento generale o a condizioni e lesioni minori. "Se pensate che ci sia qualcosa che non va – è l'appello che ha lanciato sui giornali inglesi – fate controlli. Io avevo tanti segnali che ho ignorato. Insistete col vostro medico".