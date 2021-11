In Francia gli over 65 avranno il Green Pass solo se vaccinati con terza dose Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che a partire dal 15 dicembre, chi ha più di 65 anni, dovrà sottoporsi alla terza dose per poter aver il green pass: “Bisognerà giustificare un richiamo per prolungare la validità del vostro pass sanitario”, ha spiegato nel suo discorso alla nazione.

A cura di Annalisa Cangemi

"Vaccinatevi". È questo l'appello del presidente francese Emmanuel Macron fatto ai sei milioni di francesi ancora non immunizzati. Il Presidente francese ha annunciato che in Francia il green pass per chi ha più di 65 anni sarà legato alla terza dose di vaccino contro il coronavirus. Durante un discorso alla nazione ha spiegato quindi che la certificazione per i soggetti fragili e al di sopra dei 65 anni sarà rilasciata solo dopo aver ricevuto il richiamo. Secondo il Capo dello Stato per proteggere le persone più vulnerabili "la soluzione è l'iniezione di una dose supplementare" di vaccino anti-Covid. "Se siete vaccinati da più di sei mesi vi chiedo di andare a prendere appuntamento. A partire dal 15 dicembre bisognerà giustificare un richiamo per prolungare la validità del vostro pass sanitario".

"Faccio un appello ai sei milioni di persone che ancora non si sono vaccinate. Per favore vaccinatevi, per proteggere voi stessi e gli altri", ha detto. "Abbiamo raggiunto un risultato straordinario siamo riusciti a vaccinare 51 milioni di persone".

Da dicembre campagna terze dosi per over 50

Macron ha poi annunciato che dai primi di dicembre partirà una campagna per la somministrazione della terza dose per la fascia di età compresa tra i 50 e i 64 anni. In Francia, come ha ricordato il Presidente,"Più dell'80% delle persone in rianimazione ha oltre 50 anni", e per questo è necessario accelerare con l'allargamento della platea a cui è riservata la dose booster. "La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata", e che "non abbiamo terminato perché è cominciata la quinta ondata, e nel Regno Unito e in Germania si registrano più di 30mila nuovi casi al giorno", ha detto ancora Macron.

Restano le mascherine nelle scuole

"L'uso della mascherina a scuola verrà al momento mantenuto", ha aggiunto. L'obbligo dell'utilizzo della mascherina è stato ripristinato nelle scuole che si trovano nei dipartimenti dove il tasso di incidenza ha superato la soglia dei 50 casi ogni 100 mila abitanti. Macron ha spiegato che "ogni ammorbidimento delle regole è rinviato".