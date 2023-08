In Florida le scuole vieteranno la lettura di Shakespeare: “È volgare, troppo sesso nelle sue opere” La contea di Hillsborough, in Florida, ha deciso di non far più leggere ai suoi studenti le opere di Shakespeare perché “troppo esplicite” in materia di rapporti sessuali. Gli allievi delle scuole della contea potranno leggere parti di “Romeo e Giulietta”, Machbeth e Amleto solo se censurate.

A cura di Gabriella Mazzeo

Classici come "Romeo e Giulietta", ma anche parti del Machbeth e dell'Amleto saranno censurati a scuola a causa dei contenuti sessuali. Un annuncio che potrebbe sembrare tranquillamente uno scherzo (forse anche di cattivo gusto) è in realtà parte di una decisione reale e ormai definitiva presa nella contea di Hillsborough, in Florida, dai membri del consiglio scolastico locale.

Gli studenti del liceo non potranno più leggere molte delle opere di Shakespeare per intero secondo quanto scrive il New York Post. La decisione è conforme al Parental Rights in Education Act del 2022 con nuove norme sull'istruzione approvate dal governatore della Florida, Ron DeSantis.

Le opere di Shakespeare, secondo le autorità americane, rientrano nei "dibattiti di natura sessuale" che nelle scuole Usa sono consentiti a scuola solo durante le lezioni dedicate al tema della salute e dell'educazione sessuale. Per questo motivo, ha spiegato la portavoce del distretto scolastico locale, la decisione presa è conforme alla nuova legge. Se un insegnante decidesse di non aderire alle nuove linee guida, potrebbe essere soggetto ad un reclamo da parte dei genitori o a un procedimento disciplinare presso l'istituto di competenza.

Secondo la contea di Hillsborough, Shakespeare promuove "contenuti troppo espliciti" che gli studenti non potranno più leggere. I dirigenti scolastici sostengono che l'opera faccia intendere che i due protagonisti si sono lasciati andare a rapporti preconiugali.

"Ci sono delle volgarità in Shakespeare" ha affermato Joseph Cool, professore presso il liceo Gaithner. Secondo il docente, la censura delle "volgarità" consentirebbe di "continuare a insegnare Shakespeare evitando però i contenuti sessuali" in modo da portare avanti il programma scolastico seguendo le nuove norme di legge.