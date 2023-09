In Cina è “sparito” un altro ministro: il generale Li Shangfu non si fa vedere in pubblico da settimane Li Shangfu sarebbe al centro di un’indagine condotta dalle autorità cinesi riguardo presunte irregolarità legate all’acquisto di equipaggiamento militare. A metà luglio era stato rimosso anche il Ministro degli Esteri cinese, Qin Gang.

A cura di Matteo Pelliccia

Il ministro della difesa della Repubblica Popolare Li Shangfu

Il ministro della Difesa cinese Li Shangfu, sembrerebbe scomparso da quasi tre settimane. L'ultimo avvistamento del generale risale al 29 agosto, quando stava tenendo un discorso al forum per la pace e la sicurezza Cina-Africa. In precedenza, aveva appena effettuato un viaggio all'estero in Russia e Bielorussia a metà agosto, dove aveva avuto incontri con funzionari russi durante una conferenza sulla sicurezza e con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Secondo quanto riferito da Reuters, Li sarebbe al centro di un'indagine condotta dalle autorità cinesi riguardo presunte irregolarità legate all'acquisto di equipaggiamento militare.

Sotto indagine sono finiti anche gli alti funzionari dell'unità di approvvigionamento dell'esercito cinese, che Li aveva guidato dal 2017 al 2022. L'inchiesta degli organi inquirenti locali è stata condotta dalla commissione di ispezione disciplinare dell'esercito. Li Shangfu era stato appena nominato ministro della Difesa a marzo, insieme ad altri otto funzionari.

Le voci sulla scomparsa del generale

Da giorni si rincorrono le voci sulla scomparsa del generale cinese. Venerdì scorso un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato di non avere informazioni sulla situazione, mentre il Consiglio di Stato e il Ministero della Difesa non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Rahm Emanuel, l’ambasciatore americano in Giappone, è colui che è intervenuto più duramente sul caso, paragonando il gabinetto di Xi Jinping al romanzo di Agatha Christie "Dieci piccoli indiani". Si tratta del romanzo giallo più venduto della storia, dove dieci ignari ospiti vengono invitati a trascorrere del tempo su un'isola deserta da parte di uno sconosciuto, per finire successivamente per pagare i propri peccati con la vita.

Venerdì ha postato su Twitter sostenendo che "Li non era apparso a un incontro programmato con il capo della marina di Singapore perché era stato messo agli arresti domiciliari”, non fornendo fonte alcuna per le affermazioni.

La scomparsa di Li Shengfu è avvenuta poco dopo la rimozione inaspettata, a luglio, del ministro degli Esteri, anch'esso scomparso dalla pubblica vista da settimane, senza notizie o tracce.

La leadership di Xi Jinping

Tali sparizioni si inseriscono in un contesto dove Xi Jinping apporta continuamente importanti cambiamenti alla leadership dell'ala militare. Il presidente cinese, senza fornire ulteriori spiegazioni, all'inizio di agosto ha sostituito due generali di punta della Rocket Force, le forze missilistiche strategiche e tattiche della Repubblica Popolare.

Questa serie di eventi si inserisce in un contesto di ampia campagna anti-corruzione avviata da Xi sin dalla sua ascesa al potere nel 2013, che ha coinvolto anche l'Esercito popolare di liberazione (PLA), le forze armate della Repubblica Popolare Cinese e del Partito Comunista Cinese.

Dopo oltre un decennio al potere, appare sorprendente, dopo che Xi è riuscito a controllare gran parte della leadership cinese, l'emergere di casi di corruzione a livelli così elevati. Le sparizioni di funzionari di alto livello come Li e Qin, come sottolineano numerosi esperti, sollevano preoccupazioni sulla trasparenza e l'apertura della Cina nei confronti della comunità internazionale.