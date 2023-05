Ilaria De Rosa scomparsa in Arabia Saudita è in carcere, la mamma: “Hostess esperta, non aveva droga” La 23enne scomparsa il 4 maggio scorso in Arabia Saudita sarebbe stata arrestata con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Le dinamiche dell’arresto però non sono ancora chiare. Ilaria De Rosa, hostess di una compagnia di volo privata, si troverebbe in un carcere di Jeddah.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ilaria De Rosa

È stata arrestata con l'accusa di detenzione e spaccio internazionale di stupefacenti Ilaria De Rosa, hostess 23enne che lavora per la compagnia aerea Avon Express della Lituania. C'è un video che mostra l'arresto della ragazza, fermata il 4 maggio a Jeddah. Nel filmato, si vedono tre uomini portare via la hostess nel traffico, costringendola a salire su un'auto che poi sfreccia via in fretta. La giovane alloggiava all'hotel Spectrum Residence Sultan in attesa del volo di rientro in Italia.

A denunciare la scomparsa di De Rosa sono stati i familiari residenti a Castelfranco Veneto. I genitori della 23enne hanno sporto denuncia ai carabinieri del posto l'8 maggio scorso, spiegando che a ragazza non dava sue notizie da giorni. La 23enne si trova in un carcere in Arabia Saudita dopo il fermo avvenuto 4 giorni prima della denuncia.

Arrestati con lei altri ragazzi europei, amici e colleghi con i quali lavora come hostess per una compagnia aerea. L'episodio si sarebbe verificato a ridosso della fine del Ramadan, periodo durante il quale sono state portate in carcere nel Paese almeno 5.000 persone per presunte violazioni delle leggi. Del caso si sta occupando anche l'ambasciata italiana.

La 23enne risulta incensurata in Italia, non avrebbe mai avuto problemi sul lavoro o durante i numerosi viaggi all'estero compiuti con la compagnia aerea. "Mia figlia è abituata a lavorare all'estero, sa bene che in paesi come l'Arabia Saudita è pericoloso farsi trovare con stupefacenti addosso – ha raccontato la mamma della 23enne in un'intervista a La Stampa -. La Farnesina ci ha detto che è stata fermata con altri ragazzi e che uno di loro aveva una canna. Non droga da spacciare, ma una sigaretta con della sostanza stupefacente. Ce l'aveva un'altra persona, non mia figlia, eppure hanno arrestato anche lei e tutti gli altri".

"Sono Paesi molto severi – ha continuato la donna – dove ti arrestano anche se hai con te degli alcolici. Dopo il Ramadan hanno fatto molti controlli e molti arresti, almeno 5mila da quel che so. Lei non aveva droghe con sé, è attenta sul lavoro e sa come comportarsi. La conosco bene, è mia figlia".

La carriera come hostess e i viaggi all'estero

Dopo il diploma conseguito a Treviso, Ilaria De Rosa ha studiato all'estero, allo United World College a Maastricht, nei Paesi Bassi. La 23enne parla 4 lingue ed ha sempre conseguito risultati brillanti a scuola. Dopo aver concluso la scuola dell'obbligo, la ragazza aveva scelto di lasciare in Italia trasferendosi all'estero per motivi accademici e per lavorare.

Il filmato dell'arresto

Le telecamere di sicurezza dell'hotel hanno ripreso la 23enne allontanarsi con tre uomini, probabilmente poliziotti. Gli agenti le aprono la portiera dell'auto per poi sfrecciare via nel traffico di Jeddah. Non ci sono conferme giudiziarie o diplomatiche riguardo le accuse per droga. Le dinamiche dell'arresto risultano ancora confuse: secondo alcune versioni dei fatti, la ragazza non sarebbe stata fermata per consumo di stupefacenti ma per traffico internazionale.