Il volo ha un ritardo di 13 ore, Ryanair si rifiuta di rimborsare la passeggera: tribunale sequestra l’aereo

Un aereo di Ryanair, del valore di decine di milioni di euro, è stato sequestrato per un debito di appena 890 euro. Il caso è avvenuto a Linz, in Austria, a circa 180 chilometri da Vienna. Il velivolo è stato bloccato in via cautelare dopo che la compagnia non aveva rimborsato una passeggera per un volo arrivato con oltre 13 ore di ritardo.

La vicenda, riportata dall’emittente pubblica austriaca Orf, risale al luglio del 2024, quando una donna sarebbe dovuta volare verso Palma di Maiorca insieme a due altre persone. A causa del ritardo prolungato, la passeggera ha però deciso di acquistare un nuovo biglietto a proprie spese. Tra spese aggiuntive e interessi, il rimborso spettante ammonta a 890 euro, somma che la compagnia low cost irlandese non restituisce nonostante ripetuti solleciti.

L’avvocato della donna porta quindi il caso in tribunale e ottiene una decisione favorevole: per recuperare l’importo, si può procedere al sequestro di uno dei velivoli della compagnia. L’ufficiale giudiziario, giunto sulla pista di Linz, prova inizialmente a risolvere il problema chiedendo al pilota di saldare il debito sul posto, ma a bordo non ci sono contanti, in quanto tutti i pagamenti avvengono tramite carta. Di conseguenza, l’aereo resta bloccato fino a nuovo ordine.

Secondo quanto dichiarato dal legale della passeggera al quotidiano regionale Oberosterreichische Nachrichten, se Ryanair non effettuerà il rimborso entro tempi ragionevoli, l’aeromobile potrebbe essere addirittura messo all’asta. Sulla pista dell’aeroporto di Linz è stata apposta una grande etichetta che segnala il sequestro, come avviene per beni mobili o immobili pignorati.