Il volo ha un ritardo di 13 ore, Ryanair si rifiuta di rimborsare la passeggera: tribunale sequestra l’aereo

Un aereo Ryanair è stato sequestrato a Linz, in Austria, per un rimborso di 890 euro non pagato a una passeggera il cui volo era arrivato con oltre 13 ore di ritardo. Fino a quando non sarà effettuato il pagamento, il velivolo resterà bloccato in aeroporto come stabilito dall’ufficiale giudiziario.
A cura di Biagio Chiariello
Un aereo di Ryanair, del valore di decine di milioni di euro, è stato sequestrato per un debito di appena 890 euro. Il caso è avvenuto a Linz, in Austria, a circa 180 chilometri da Vienna. Il velivolo è stato bloccato in via cautelare dopo che la compagnia non aveva rimborsato una passeggera per un volo arrivato con oltre 13 ore di ritardo.

La vicenda, riportata dall’emittente pubblica austriaca Orf, risale al luglio del 2024, quando una donna sarebbe dovuta volare verso Palma di Maiorca insieme a due altre persone. A causa del ritardo prolungato, la passeggera ha però deciso di acquistare un nuovo biglietto a proprie spese. Tra spese aggiuntive e interessi, il rimborso spettante ammonta a 890 euro, somma che la compagnia low cost irlandese non restituisce nonostante ripetuti solleciti.

L’avvocato della donna porta quindi il caso in tribunale e ottiene una decisione favorevole: per recuperare l’importo, si può procedere al sequestro di uno dei velivoli della compagnia. L’ufficiale giudiziario, giunto sulla pista di Linz, prova inizialmente a risolvere il problema chiedendo al pilota di saldare il debito sul posto, ma a bordo non ci sono contanti, in quanto tutti i pagamenti avvengono tramite carta. Di conseguenza, l’aereo resta bloccato fino a nuovo ordine.

