Il video dell’incendio che devasta il palco principale del Tomorrowland, il festival della musica elettronica

Un rogo ha distrutto il palco principale del Tomorrowland, uno dei festival di musica elettronica più famosi al mondo che si sta svolgendo in questi giorni in Belgio.

Un violento incendio ha completamente distrutto il palco principale del Tomorrowland, uno dei festival di musica elettronica più famosi al mondo, a poche ore dall’apertura ufficiale dell’evento nei pressi di Anversa, in Belgio. Le fiamme si sono propagate ieri pomeriggio, generando colonne di fumo nero visibili anche a grande distanza e coinvolgendo parte dell’area boschiva circostante.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Gli organizzatori hanno confermato che, malgrado l'entità dei danni, il festival si terrà regolarmente nei due weekend previsti. "A causa di un grave incidente e di un incendio sul palco principale, il nostro amato Mainstage è stato gravemente danneggiato", si legge in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito dell’evento. "Possiamo confermare che nessuno è rimasto ferito durante l’incidente". Il rogo ha imposto una massiccia riorganizzazione dell’evento. Si sta lavorando per garantire lo svolgimento degli spettacoli in programma, compresi quelli originariamente previsti sul palco principale. Molti degli show saranno redistribuiti tra il palco Freedom e altre aree disponibili.

La procura di Anversa ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell'incendio, che al momento viene considerato accidentale. Centinaia di vigili del fuoco sono intervenuti per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nonostante l’accaduto, la macchina organizzativa di Tomorrowland non si ferma. Circa 100mila persone sono attese nel comune di Boom, molte delle quali alloggeranno nel celebre campeggio DreamVille, la cui apertura è confermata per giovedì. Tra gli artisti attesi per il primo weekend figurano nomi di spicco della scena elettronica internazionale come David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren e Charlotte de Witte.

Fondato nel 2005 da due fratelli belgi, Tomorrowland è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento globale per la musica elettronica, attirando ogni anno centinaia di migliaia di fan da tutto il mondo.