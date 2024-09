Il video dell’autista che guarda lo smartphone mentre guida: il bus finisce fuori strada I fatti sono avvenuti in Galles. Ora è arrivata la sentenza nei confronti del conducente: otto mesi di carcere (pena sospesa) patente ritirata e 150 ore di lavoro non retribuito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

Stava cercando un podcast sul proprio smartphone, quando con l'autobus si è schiantato contro un'auto, mancando di poco una famiglia ferma sulla strada. Nel video girato dalla dashcam a bordo del mezzo si vede Raymond Catterall, 44 anni, guidare sulla A55 vicino a Bangor, in Galles, con il telefono in una mano.

Più avanti sulla strada si vede un veicolo fermo, ma Catterall palesemente non lo nota. Il suo bus si schianta quindi contro la macchina e quasi centra le persone ferme sul ciglio della strada prima di uscire di strada e finire contro un cespuglio.

I fatti sono avvenuti lo scorso 15 maggio. Nei giorni scorsi Catterall si è dichiarato colpevole di guida pericolosa presso la Corte della Corona di Caernarfon. Il giudice lo ha condannato a otto mesi di carcere, con pena sospesa per 18 mesi. Per l’autista ritiro della patente di guida per 12 mesi e 150 ore di lavoro non retribuito. Dovrà comunque superare un nuovo esame prima di riottenere la possibilità di mettersi di nuovo al volante.

Il suo avvocato, Simon Mintz, ha detto: "Stava cercando un podcast, per quel che vale, ma è stata una distrazione sufficiente per non vedere l'auto sulla carreggiata". Il legale ha detto che il suo cliente ha mostrato "profondo rammarico" per l'accaduto.

Il giudice Timothy Petts si è rivolto a Catterall affermando che l'incidente era "del tutto evitabile" e che serviva come un ulteriore avvertimento contro l'uso del telefono cellulare alla guida. Lo stesso Mintz ha ammesso: "Non è forse questa un'altra dimostrazione del perché nessuno di noi dovrebbe usare il telefono mentre guida?".