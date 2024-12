Il video della petroliera russa spezzata in due in Crimea: tonnellate di petrolio in mare La nave cargo Volgoneft 212 si è letteralmente spezzata in due come si vede in alcuni video registrati dall’equipaggio e pubblicati online. A complicare le cose poco dopo un’altra petroliera russa, il Volgoneft-239, che si è trovata in difficoltà nella stessa zona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un enorme disastro ecologico si preannuncia al largo della Crimea dove oggi due petroliere russe con a bordo ‘mazut', un residuo del petrolio usato come combustibile di bassa qualità, sono affondate all’altezza dello stretto di Kerch. Una delle due grosse navi cargo, la Volgoneft 212, si è letteralmente spezzata in due come si vede in alcuni video registrati dall’equipaggio e pubblicati online.

Nei filmati si vede la poppa della Volgoneft-212 separata dal resto della nave mentre galleggia in posizione verticale. La petroliera di 136 metri con a bordo 15 membri dell'equipaggio è capace di portare 4200 tonnellate di prodotti petroliferi par tedei quali sono stati già sversati nel Mar Nero. Nelle riprese video infatti si vede l’equipaggio radunato sul ponte che indossa giubbotti di salvataggio mentre una chiazza nera galleggia sulla superficie del mare.

Secondo le prime notizie, l'imbarcazione si è trovata in difficoltà al largo della costa orientale della Crimea, a circa 8 km dallo stretto di Kerch mentre in zona imperversava una tempesta. Il servizio di emergenza russo ha annunciato di aver avviato un'operazione di salvataggio con l'impiego di rimorchiatori ed elicotteri. "Due rimorchiatori e due elicotteri sono stati inviati sul posto", ha dichiarato l'agenzia federale russa per la navigazione che "si stanno prendendo provvedimenti per delimitare la fuoriuscita di petrolio". Dal Ministero della sanità però parlano di un decesso e 11 ricoverati tra cui 2 in gravi condizioni.

A complicare le cose poco dopo un’altra petroliera russa, il Volgoneft-239, che si è trovata in difficoltà nella stessa zona con 14 persone a bordo. In questo caso la nave cargo trasportava 4 tonnellate di olio combustibile. Anche in questo caso son partite le operazioni di soccorso. Il ministero delle Emergenze di Mosca ha spiegato che la prima petroliera si è incagliata mentre la seconda è alla deriva a causa di una tempesta e che “C'è stata una fuoriuscita di prodotti petroliferi”, ma non ha fornito dettagli sull'entità dello sversamento.

L'assistente del ministro della Sanità russo ha riferito che 11 persone salvate dell'incidente della petroliera Volgoneft-212 sono state ricoverate nell'ospedale della città di Anapa e due di loro sono in gravi condizioni. L'operazione di evacuazione dell'equipaggio della Volgoneft 239 invece è stata sospesa a causa delle condizioni meteorologiche. “La nave ha tutto il necessario e le forze e i mezzi per fornire assistenza sono in attesa", si legge in un messaggio del Ministero russo per le situazioni di emergenza.