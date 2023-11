Il video del passeggero che apre la porta di emergenza e sale sull’ala dell’aereo: panico a bordo È accaduto domenica 26 novembre su un volo della Southwest Airlines appena atterrato all’aeroporto di New Orleans, in Louisiana. L’uomo è stato fermato dal personale; è apparso “disconnesso dalla realtà circostante”.

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un passeggero di un volo della Southwest Airlines ha aperto il portellone d'emergenza ed è salito sull'ala dell'aereo domenica scorsa, 25 novembre, dopo che l'aereo era appena atterrato all'aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans, hanno detto le autorità. Il video, ripreso a bordo, mostra le altre persone a bordo del velivolo in preda al panico. La sicurezza dello scalo americano è poi intervenuta bloccando il responsabile.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson ha spiegato che si tratta di un 38enne apparso "disconnesso dalla realtà circostante". È fermato dal personale a terra e trattenuto fino all'arrivo degli agenti, poi portato in ospedale.

Zed Webster, uno dei passeggeri, ha detto alla CNN di aver sentito quella che sembrava una discussione tra due persone dall'altra parte del corridoio e ha ammesso di sentirsi preoccupato dal fatto che potesse iniziare una rissa. Così ha tirato fuori il telefono e ha iniziato a filmare quello che stava succedendo. Ma non appena ha cliccato sul pulsante di registrazione, ha spiegato Webster, il passeggero ha aperto la porta dell'uscita di emergenza ed è saltato fuori dal finestrino. “Ero terrorizzato”, ha detto.

Leggi anche Aereo cade ed esplode al decollo in Brasile: morti carbonizzati tutti i 12 passeggeri

Il video mostra diversi passeggeri che provano ad uscire dall’aereo. Successivamente, nel filmato si vede quello che sembra essere un dipendente della compagnia aerea che salta dall'aereo sulla pista per aiutare i colleghi a bloccare il passeggero.

L'uomo è “trasportato in un ospedale locale per una valutazione poiché gli agenti credevano che soffrisse di un problma di salute mentale”, secondo la dichiarazione dell’ufficio dello sceriffo. Attualmente è ancora ricoverato. "Non ci sono prove che abbia lasciato qualcosa sull'aereo, né che sia stato trovato in possesso di armi di alcun tipo", prosegue la nota. “Non è previsto che debba affrontare accuse penali a livello locale, tuttavia l'indagine è stata deferita alle autorità federali. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente" conclude il comunicato.