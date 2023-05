Il vento trascina il passeggino verso le auto in corsa: bimbo salvato da un senzatetto Ron Nessman, senzatetto americano, ha salvato la vita a un bambino in un passeggino diretto verso una strada piena di automobili.

A cura di Davide Falcioni

Dopo una vita di anonimato, povertà e privazioni Ron Nessman è diventato un vero e proprio eroe nazionale negli Stati Uniti per aver salvato la vita a un bambino di pochi mesi: il piccolo era nella sua carrozzina che è sfuggita al controllo della mamma e – complice il forse vento – si è diretto verso una strada frequentata da centinaia di automobili. Sarebbe stato certamente travolto se Ron non fosse intervenuto.

L'uomo stava uscendo da un colloquio di lavoro presso il ristorante Applebee's, in California, quando si è imbattuto nel passeggino che rotolava verso le auto in corsa: "Non ho avuto neanche il tempo di pensarci, l'ho afferrato prima che venisse investito". La storia di Ron ha ben presto fatto il giro degli Stati Uniti, paese che proprio in quei giorni era alle prese con le continue notizie di sparatorie di massa.

C'era bisogno di una storia a lieto fine, dunque, e l'occasione l'ha data Ron, un uomo senza dimora da otto anni costretto a saltare da un lavoro precario e sottopagato all'altro. Il primo maggio aveva appena sostenuto l'ennesimo colloquio di lavoro come lavapiatti in un ristorante nella contea di San Bernardino quando, uscito dal locale, si è imbattuto nel bambino e gli ha salvato la vita.

Pochi istanti prima una donna aveva perso il controllo del passeggino che, a causa di una folata di vento, si è diretto verso la strada. La donna ha cercato di recuperarlo ma è caduta, pensando che per il piccolo fosse ormai finita; non si era accorta però di Ron Nessman che, con un balzo, ha fermato il passeggino pochi metri prima che finisse su una strada trafficata. "Se non avessi salvato quel bambino non mi sarei mai più potuto guardare allo specchio nella mia vita", ha detto Ron ai tanti giornalisti che, dopo il suo atto eroico, l'hanno intervistato.

Come se non bastasse il ristorante Applebee's ha assunto Ron a tempo indeterminato.