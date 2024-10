Video di

Il tifone Kong-rey colpisce Taiwan, è la seconda tempesta più potente da 30 anni: un morto e 73 feriti Giovedì 31 ottobre il tifone Kong-rey è atterrato in Taiwan e il bilancio già segna un morto e almeno 73 feriti. Oltre 8.600 persone sono state evacuate dalle aree a rischio. Il presidente Lai Ching-te: "Evitiamo comportamenti pericolosi"

A cura di Giovanni Turi

Il tifone Kong-rei è atterrato in Taiwan con onde alte fino a 6 metri, piogge forti e raffiche di vento fino a 200 chilometri orari

Un morto e oltre 70 feriti. Giovedì 31 ottobre il tifone Kong-rey è atterrato in Taiwan e già si trascina appresso danni e vittime. Si tratta della più grande tempesta che colpisce il paese orientale dal tifone Herb nel 1996, la terza di quest'anno dopo Krathon e Gaemi.

La sua portata ha causato il blackout nelle case di mezzo milione di abitanti, la cancellazione di centinaia di voli e la parziale chiusura dei servizi ferroviari. Con un diametro di oltre 500 chilometri, raffiche di vento sui 200 chilometri orari e forti piogge (previsti 1.200 millimetri complessivi di precipitazioni fino a venerdì 1 novembre), il tifone è de facto un uragano di categoria 3.

Da giorni il governo e le autorità locali stanno monitorando la situazione lungo le coste. Anche perché le onde hanno raggiunto altezze fino ai sei metri. La vittima del tifone è una 56enne, uccisa dalla caduta di un albero addosso mentre era in viaggio in auto nella contea nordoccidentale di Nantou, la seconda più grande del paese. Dal Centro per le operazioni d'emergenza di Taiwan stimano almeno 73 persone ferite.

Per questo è stata ordinata la chiusura delle scuole e degli uffici amministrativi. La Borsa ha sospeso le contrattazioni. Impiegati oltre 34mila soldati dell'esercito per assistere i soccorsi. Più di 8.600 persone sono state evacuate dalle aree ad alto rischio. Per quanto la macchina governativa di risposta a eventi di questa portata sia solitamente efficace, spiega la Cnn, i villaggi rurali restano sempre a rischio frane.

Sono minimo 500 i voli, di cui 300 internazionali, che sono stati cancellati dai due aeroporti taiwanesi. Interruzioni anche per i servizi di traghetto e delle linee della metropolitana. Ancora attivi, con capacità limitata, i treni ad alta velocità. L'agenzia meteorologica di Taiwan ha emesso un bollettino di precipitazioni "estremamente torrenziali" in alcune contee come quella di Yilan, Hualien, Taichung e Taitung lungo la costa orientale.

La Central News Agency di Taiwan, organo di stampa ufficiale, ha diffuso immagini in cui si vedono zone intorno alla contea di Hualien che sono già sommerse dall'acqua. In giro per il paese si registrano acquazzoni con inondazioni improvvise.

"Spero che tutti collaborino per evitare disastri e si astengano da comportamenti pericolosi", ha sottolineato il presidente Lai Ching-te su Facebook. Il meteorologo dell'amministrazione Gene Huang prevede che il tifone sia diretto verso lo Stretto di Taiwan con potenza indebolita.