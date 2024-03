Il testo integrale del discorso della principessa Kate Middleton in cui annuncia di avere il cancro Il testo integrale e tradotto del discorso con cui la principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il discorso di Katel Middleton

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel pomeriggio del 22 marzo la principessa Kate Middleton ha annunciato di essere malata di cancro e di aver iniziato la chemioterapia preventiva. La moglie dell'erede al trono William ha parlato delle sue condizioni di salute dopo che da settimane ormai si rincorrevano voci su di lei. E lo ha fatto con un videomessaggio registrato dalla BBC. Di seguito il testo integrale del suo discorso:

"Voglio cogliere l’occasione per ringraziarvi, personalmente, per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo dall’intervento. Sono stati due mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molta cura di me, cosa di cui sono molto grata.

A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico all’addome a Londra e all’epoca si pensava che la malattia non fosse una forma tumorale. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di tale trattamento.

Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, soprattutto, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene.

Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire; nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito. Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come lo è l’amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrato da tanti di voi. Significa molto per entrambi.

Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po’ di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l’ora di tornare quando potrò , ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo.

In questo momento, penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia, in qualunque forma, per favore non perdete la fede o la speranza. Non siete soli".