Il ponte crolla e le auto sprofondano: i video del tifone Yagi in Vietnam Un ponte è crollato questa mattina nel Vietnam settentrionale, secondo le prime informazioni sono almeno 10 i veicoli precipitati nel vuoto. Nel Paese il tifone Yagi ha provocato già 59 morti.

Un ponte spazzato via dalla violenza del tifone Yagi. È quanto accaduto questa mattina nel Vietnam settentrionale, in un video che circola in rete si vedono dei veicoli cadere nel vuoto. Secondo un primissimo bilancio, quattro persone sono state tratte in salvo, mentre almeno altre 13 risultano disperse.

Il ponte, stando alle prime informazioni, è crollato intorno alle 10 di lunedì mattina: sarebbero precipitati nel vuoto almeno dieci tra automobili e camion e due motociclette. A causa del forte maltempo risultano anche difficili le operazioni di recupero dei mezzi.

È drammatico il bilancio di piogge, inondazioni e frane causate dal tifone Yagi nel Paese. Sono almeno 59 le vittime registrate finora e le previsioni meteo continuano a essere preoccupanti. Forti piogge continuano ad abbattersi soprattutto sul nord del Paese: oltre al ponte crollato stamane, si segnala anche un autobus che trasportava 20 persone e che è stato travolto da una frana. Anche in questo caso, per i soccorritori è complicato arrivare sul posto.

In un video che risale al 7 settembre si vedono alcuni automobilisti procedere molto lentamente sulla strada per “aiutare” dei motociclisti ad attraversare in sicurezza il ponte durante la tempesta.

I danni del tifone in Cina

Il tifone Yagi è stato il più forte tifone a colpire il Vietnam da decenni a questa parte quando sabato ha toccato terra con venti fino a 149 km/h. Nella giornata di domenica si è poi indebolito fino a diventare una depressione tropicale, ma gli esperti hanno comunque messo in guardia la popolazione perché le piogge potrebbero ancora causare inondazioni e frane. Prima di colpire il Vietnam, il tifone Yagi aveva causato almeno 20 morti nelle Filippine e 4 vittime nella Cina meridionale.