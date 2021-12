Il piano di New York per contrastare la variante Omicron: test e mascherine gratuite a domicilio New York renderà disponibili tamponi e mascherine gratuite a domicilio in un piano per contrastare la diffusione della variante Omicron.

A cura di Gabriella Mazzeo

La governatrice di New York Kathy Hochul ha annunciato nella giornata di giovedì 16 dicembre una nuova strategia per combattere la diffusione della variante Omicron negli Stati Uniti. La città di New York creerà un portale attraverso il quale i residenti potranno richiedere l'invio a domicilio di test per la diagnosi del Covid-19. Il sindaco Bill De Blasio ha inoltre confermato un piano in sei fasi per combattere la nuova ondata. New York si unirà ad altri Stati, incluso il New Jersey, nell'offrire la consegna a domicilio dei tamponi per garantire un ampio accesso alla diagnosi. Anche le mascherine saranno distribuite gratuitamente: un milione di KN-95 a domicilio insieme ai tamponi. Altro punto fondamentale del programma, gli incentivi a ottenere la terza dose di vaccino per contrastare la diffusione della variante. Secondo Hochul, lo Stato non è comunque in grado di inviare test gratuiti a tutti i newyorkesi. La distribuzione sarà mirata per alcune aree in cui le vaccinazioni arriveranno in ritardo. Importante per stabilire il criterio di invio anche il numero di casi: le zone dove i contagi sono di più potranno contare sulla diffusione dei test gratuiti. "Ci stiamo assicurando di fornire ai non vaccinati gli strumenti per non contagiare gli altri" ha affermato Hochul.

New York è a rischio elevato di diffusione della variante e aumento dei ricoveri. La campagna vaccinale fa fatica a coprire la vastità della popolazione e nonostante la variante Delta sia quella attualmente dominante, i casi di Omicron sono in crescita tra New York, New Jersey, Porto Rico e Isole Vergini americane. L'incremento dei contagi era atteso secondo Hochul che però ha ribadito di essere preparata nella lotta alla nuova ondata. Lunedì è entrato in vigore l'obbligo di mascherina al chiuso. Fanno eccezione gli eventi e i locali in cui invece viene richiesta la prova dell'avvenuta vaccinazione (due dosi o monodose) per l'ingresso.

Nel frattempo le aziende si stanno attrezzando per offrire tamponi gratuiti tramite le risorse umane per incentivare le persone ad ottenere diagnosi periodiche. A New York esistono "Covid Express" che permettono di restituire i risultati dei test in 24 ore o meno. Per poter ottenere diagnosi bisogna prenotare un appuntamento, ma il Covid Express garantisce test gratuiti. La media dei nuovi casi giornalieri è triplicata nell'ultimo mese. Soltanto il 22% dei newyorkesi secondo quanto riferisce il New York Times ha ricevuto la terza dose di vaccino.