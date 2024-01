Il paracadute non si apre: base jumper muore a 33 anni dopo essersi lanciato dal 29esimo piano Nathy Odinson, base jumper inglese di 33 anni, originario di Huntingdon, nel Cambridgeshire, è morto dopo essersi lanciato dal 29esimo piano di un palazzo in Thailandia. Il paracadute non si è aperto: l’incidente ripreso in un video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si è lanciato dal 29esimo piano di un palazzone in Thailandia ma il paracadute non si è aperto. È morto così sabato Nathy Odinson, base jumper inglese di 33 anni, originario di Huntingdon, nel Cambridgeshire.

L'uomo è salito al 29esimo piano dello stabile nella località costiera di Pattaya. Ci sarebbe anche un video, citato dal Daily Mail, che immortala il 33enne pochi minuti prima di lanciarsi nel vuoto e mentre fa il conto alla rovescia. Sono gli ultimi attimi di vita del base jumper: subito dopo si vede l'uomo finire su un albero prima di schiantarsi al suolo.

La polizia di Pattaya è stata allertata dell'incidente alle 19:30 ora locale e si è precipitata nel condominio di Tambon Na Klua, nel distretto di Bang Lamung, nella provincia di Chonburi. Ha trovato il corpo di Odinson a terra: i paramedici lo hanno dichiarato morto sul posto. Accanto al cadavere, il paracadute non completamente aperto.

"Ho sentito il rumore dell'albero e ho pensato che fosse un ramo caduto che colpiva il suolo. Poi una donna ha urlato, così mi sono avvicinato e ho capito che si trattava di una persona", ha detto un testimone alla stampa inglese.

Il personale del condominio ha controllato le telecamere a circuito chiuso e ha visto che Odinson e un amico thailandese parcheggiare fuori allo stabile e aspettato un momento tranquillo prima di intrufolarsi nell'edificio. Sono saliti illegalmente sul tetto e il 33enne si è preparato al lancio. Un addetto alla sicurezza ha precisato: "Stavano realizzando contenuti video per i social media. Lo avevano già fatto prima e sapevano che non era permesso".

Kamolporn Nadee, vice ispettore della polizia locale, ha spiegato che il paracadute utilizzato dal base jumper per lanciarsi non funzionava correttamente. L'amico che ha registrato il video del 33enne è stato interrogato e le immagini sono state acquisite come prova. La polizia ha informato l'ambasciata britannica a Bangkok, che ha a sua volta contattato i parenti di Odinson nel Regno Unito.