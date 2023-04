Il pallone-spia cinese ha raccolto immagini dai siti militari Usa. Il Pentagono: “Trasmesse a Pechino” Secondo alcune fonti del Pentagono, che hanno parlato con la Cnn, il pallone-spia cinese, che fu abbattuto nei cieli americani lo scorso 4 febbraio, ha catturato immagini di siti militari Usa e le ha trasmesse in tempo reale a Pechino.

A cura di Ida Artiaco

Il pallone-spia cinese che lo scorso gennaio fu avvistato nei cieli americani e fu poi abbattuto su ordine del presidente Joe Biden ha catturato e trasmesso in tempo reale immagini di siti militari Usa a Pechino.

È quanto hanno riferito alla Cnn alcune fonti del Pentagono, le quali hanno aggiunto che il governo degli Stati Uniti non sa ancora con certezza se il governo cinese abbia cancellato i dati del pallone quando li ha ricevuti. Ciò solleva interrogativi sull'esistenza di dati che il pallone è stato in grado di raccogliere e di cui Washington non è ancora a conoscenza.

Tuttavia, hanno precisato le stesse fonti, l'Intelligence non è eccessivamente preoccupata per le informazioni che il pallone è stato in grado di raccogliere, perché ha sviluppato un avanzato e sofisticato metodo per tracciare questi palloni aerostatici cinesi che operano in tutto il mondo e che sono controllati dall'esercito cinese.

L'FBI sta ancora esaminando il pallone, ma finora i funzionari non sono stati in grado di raccogliere informazioni su come funzionava il dispositivo, inclusi gli algoritmi utilizzati per il software del pallone e come era alimentato e progettato.

Il pallone ha attraversato per la prima volta lo spazio aereo statunitense sopra l'Alaska alla fine di gennaio prima di passare sul Canada e scendere sul Montana, dove è rimasto sospeso per alcuni giorni, portando gli Stati Uniti a credere che stessero cercando di sorvegliare siti militari sensibili, come la base aerea di Malmstrom.

Alla fine è stato abbattuto su ordine del presidente Biden al largo della costa orientale il 4 febbraio e l'incidente ha ulteriormente intensificato le tensioni tra Washington e Pechino, culminate con il rinvio di una visita diplomatica del Segretario di Stato americano Antony Blinken in Cina, che dal canto suo ha sempre sostenuto che quello sugli Usa fosse in realtà solo un pallone meteorologico, per ricerche sul meteo, finito fuori rotta.