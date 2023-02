A cosa servono i palloni spia della Cina: “Programma di spionaggio con decine di missioni nel mondo” I palloni spia della Cina avvistati in America sarebbero solo una piccola parte di un più vasto programma di spionaggio messo in atto da Pechino con decine di missioni in tutto il mondo.

A cura di Antonio Palma

I due palloni spia della Cina avvistati in America sarebbero solo una piccola parte di un più vasto programma di spionaggio messo in atto da Pechino con decine di missioni in tutto il mondo. È quanto ha ricostruito l’intelligence statunitense dopo aver analizzato il pallone abbattuto sui cieli Usa e averlo collegato a precedenti dati e avvistamenti raccolti dal controspionaggio sulle attività di Pechino.

Un sospetto pallone aerostatico spia cinese sorvola i cieli Usa

Funzionari dell'intelligence statunitense hanno confermato alla Cnn e al Washingtonpost che gli 007 americani hanno già informato alleati e partner che sarebbero stati presi di mira in modo simile nei mesi e anni passati. Lunedì, il vicesegretario di Stato Wendy Sherman ha fornito le prime informazioni sullo spionaggio della Cina a circa 150 rappresentanti provenienti da circa 40 ambasciate.

Secondo gli statunitensi, i palloni spia farebbero parte di un sistema di sorveglianza architettato da Pechino con base nella provincia di Hainan. Gli Stati Uniti non conoscono le dimensioni precise della flotta di palloni né la loro capacità di carpire informazioni ma si è calcolato che abbiano condotto almeno una ventina di missioni dal 2018, in particolare nei Paesi dell’est. Secondo diversi funzionari statunitensi, l'esercito di Pechino avrebbe preso di mira e spiato aree di interesse strategico per la Cina, tra cui zone del Giappone, India, Vietnam, Taiwan e Filippine.

Diversi palloni spia simili a quello intercettato sui cieli statunitensi infatti sarebbero stati già avvistati in precedenza in questi Paesi ma anche in altri Continenti. "Ciò che i cinesi hanno fatto è stato prendere una tecnologia incredibilmente vecchia e fonderla con le moderne capacità di comunicazione e osservazione per cercare di raccogliere informazioni sulle forze armate di altre nazioni” ha spiegato un funzionario Usa.

Nel frattempo in un laboratorio governativo a Quantico, in Virginia, un team d'élite di ingegneri dell'FBI sta studiando attentamente i resti del pallone recuperato, cercando di imparare tutto il possibile sul congegno e soprattutto su cosa potrebbe aver raccolto e sul modo migliore per rintracciare i palloni di sorveglianza in futuro.

La Cina dal suo canto sostiene che il pallone abbattuto dagli Stati Uniti fosse un pallone meteorologico andato fuori rotta. L’intelligence Usa invece conferma che si trattava di pallone spia con capacità di movimento e di trasmissione di informazioni via satellite che seguiva una rotta precisa e non casuale.