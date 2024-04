video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 17 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 17 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna in Leone la situazione resta bollente ed esplosiva, e Marte sollecita come una scarica di corrente le tensioni emotive: il segno sfortunato è l’Acquario mentre il segno fortunato l’Ariete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 17 aprile 2024 Giove è congiunto a Urano ma Marte li sostiene, in sestile. C'è grande fermento insomma, teniamoci pronti. Con la Luna ancora in Leone il segno sfortunato è l'Acquario mentre il segno fortunato l'Ariete.

Ariete

Amore: il divertimento è la parola d’ordine.

Lavoro: hai in mano le chiavi del successo.

Fortuna: ti suggerisce il gratta e vinci vincente.

Il consiglio del giorno: tira subito fuori il boa di struzzo.

Voto: 8 + festaiolo.

Toro

Amore: con te non si discute.

Lavoro: non hai proprio pazienza per aspettare gli altri.

Fortuna: va a singhiozzo.

Il consiglio del giorno: invece di accelerare i tuoi ritmi, rallentarli, ti sentirai sicuramente meglio.

Voto 5 e mezzo pugno di ferro.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 22 al 28 aprile 2024

Gemelli

Amore: carini e coccolosi.

Lavoro: archivisti perfetti.

Fortuna: avete bisogno di ordine e organizzazione.

Il consiglio del giorno: la gentilezza è la chiave per ottenere tutto.

Voto 8 e mezzo politici.

Cancro

Amore: tutto un fremito di passioni.

Lavoro: vivi proprio alla giornata.

Fortuna: ti basta solo fare all’amore.

Il consiglio del giorno: inserisci sempre le coccole nei tuoi rituali d’amore.

Voto 6 molto voglioso.

Leone

Amore: le relazioni stabili sono le tue preferite.

Lavoro: avanti tutta senza indugio.

Fortuna: la telecomandi con un joystick.

Il consiglio del giorno: realizza il tuo sogno nel cassetto.

Voto 8 e mezzo vincente.

Vergine

Amore: le passioni ti stanno alla larga.

Lavoro: fai l’effetto di un disco rotto.

Fortuna: devi coltivarla come un fiore delicato.

Il consiglio del giorno: risolvi un problema alla volta, non tutto insieme.

Voto 6 – indispettita.

Bilancia

Amore: timidi passetti in avanti ma non troppo.

Lavoro: inizia con riordinare l’arredo.

Fortuna: è un piccolo bonus che ti puoi giocare.

Il consiglio del giorno: fai qualche prova ad utilizzare Chat GPT.

Voto 6 e mezzo rinsavita.

Scorpione

Amore: l’ironia è la tua salvezza.

Lavoro: riesci ad essere più veloce delle sfighe.

Fortuna: credi solo al libero arbitrio.

Il consiglio del giorno: inizia un dieta detox per prepararti alla prova costume, ormai ci siamo.

Voto 6 – comunque positivo.

Sagittario

Amore: lo vorresti esotico.

Lavoro: sei proto a new business in nuovi mercati.

Fortuna: la intravedi a bordo di un volo.

Il consiglio del giorno: tieni un diario di viaggio che può sempre tornare utile.

Voto 8 e mezzo pronto a partire.

Capricorno

Amore: da trattare con prudenza.

Lavoro: potresti perdere occasioni golose.

Fortuna: non è tra le tue skills.

Il consiglio del giorno: prendi tutto il tempo di cui hai bisogno per riflettere.

Voto 6 ritornare alle basi.

Acquario

Amore: ti deve valorizzare.

Lavoro: bisogna lasciarti lavorare senza stress.

Fortuna: ti da consigli che non vuoi ascoltare.

Il consiglio del giorno: il tuo momento mondano è la abusa caffé.

Voto 6 – silenzioso.

Pesci

Amore: lo tenete vicino, vicino

Lavoro: proponete una gita, come quelle di classe a scuola.

Fortuna: sempre rotta a partecipare.

Il consiglio del giorno: serata abbracciati stretti stretti alla vostra dolce metà.

Voto 7 + protettivi.