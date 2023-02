Secondo pallone spia cinese in America, la Cina ammette: “È nostro ma solo per uso civile” Pechino ha confermato che anche il secondo pallone aerostatico avvistato nei giorni scorsi sopra i cieli dell’America del sud è di proprietà cinese ma ha ribadito che anche in questo caso si trarrebbe solo di un velivolo ad uso civile finito fuori rotta.

A cura di Antonio Palma

Dopo l'abbattimento del pallone spia cinese sui cieli statunitensi deciso dal governo di Washington, Pechino ha confermato che anche il secondo pallone aerostatico avvistato nei giorni scorsi sopra i cieli dell'America del sud è di proprietà cinese ma ha ribadito che anche in questo caso si trarrebbe solo di un velivolo ad uso civile e senza pilota, usato per rilevamenti meteorologici e andato fuori rotta.

Un sospetto pallone aerostatico spia cinese sorvola i cieli Usa

La spiegazione è arrivata nelle scorse ore dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Dopo aver ammesso che anche il secondo pallone finito in America è cinese, oggi Mao Ning infatti ha spiegato che "Il dirigibile senza pilota" è uno di quelli a uso civile, sostanzialmente per le attività meteo. "Il pallone ha capacità di autogoverno limitata", ha sottolineato Mao nel briefing quotidiano, ribadendo la versione ufficiale di Pechino che parla appunto di un errore che ha portato il sistema a "entrare accidentalmente nello spazio aereo latinoamericano e caraibico".

Per la portavoce il pallone ha "deviato notevolmente" dalla rotta prevista, a causa di una serie di fattori come la "manovrabilità limitata" e le condizioni meteorologiche. Il dirigibile senza pilota in questione proveniente dalla Cina è di natura civile e utilizzato per i test di volo", ha aggiunto.

Si tratta dunque di un pallone del tutto identico a quello abbattuto sabato nello spazio aereo statunitense da jet militari e accusato da Washington di essere in realtà un pallone spia usato per la sorveglianze e raccolta dati. Il secondo pallone era stato avvistato già la scorsa settimana sopra l'America Latina, come avevano confermato venerdì fonti militari colombiane, ma per ora il suo destino è diverso.

L'aeronautica colombiana infatti aveva dichiarato che un oggetto con "caratteristiche simili a quelle di un pallone" è stato rilevato il 3 febbraio nello spazio aereo del paese a oltre 55.000 piedi, ma il governo però ha deciso di non abbatterlo. La Colombia infatti ha affermato di aver seguito l'oggetto fino a quando non ha lasciato lo spazio aereo, aggiungendo che non rappresentava una minaccia per la sicurezza nazionale.