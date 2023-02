Un secondo pallone spia cinese sui cieli dell’America latina: cosa sta succedendo Un secondo presunto pallone spia cinese, dopo quello di ieri avvistato nei cieli statunitensi, sta sorvolando l’America Latina. Alta tensione tra Washington e Pechino: ieri il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha rinviato la sua visita in Cina.

Un sospetto pallone aerostatico spia cinese sorvola i cieli Usa

"Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone-spia cinese è in transito sui cieli dell'America Latina". A darne comunicazione, dopo una giornata di tensione, è stato il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder.

La notizia di un presunto secondo pallone sonda è arrivata nella serata italiana di ieri: si tratterebbe di un altro dispositivo di sorveglianza come quello che da ore si trova nello spazio aereo statunitense. Non è chiaro esattamente quale Paese stia sorvolando il pallone-spia di Pechino. Stando alle segnalazioni del Pentagono, scrive la Cnn, in questo caso non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti.

L'Amministrazione Biden ha evitato fino a questo momento qualsiasi azione sottolineando come colpire il pallone cinese creerebbe una pioggia di frammenti in grado potenzialmente di arrecare danno alle persone a terra. Ma cosa è successo ieri a causa del pallone?

Il cosiddetto "balloon-gate" è iniziato nella serata di mercoledì, quando il Pentagono ha annunciato di aver rilevato la presenza di un "pallone sospetto" sui cieli americani a un'altezza "di molto superiore" al traffico aereo commerciale. La vicenda ha causato un vero e proprio incidente diplomatico fra Washington e Pechino.

La Cina da parte sua sostiene trattarsi di un apparecchio civile con a bordo strumenti scientifici di ricerca, ma intanto il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha deciso di cancellare la visita in Cina prevista domenica. Blinken nel frattempo ha ribadito la disponibilità al dialogo rimandando la sua missione a quando "vi saranno le condizioni per una visita", senza fissare alcuna data.

Ma intanto ha invitato la Cina ad allontanare la sonda dello spazio aereo statunitense come "primo passo" per risolvere il problema. "La nostra priorità adesso è fare in modo che il pallone-spia cinese si allontani dai cieli Usa", è quanto infatti ha detto il segretario di stato americano in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri sudcoreano a Washington.

Sulla base di un modello meteorologico NOAA citato da Cnn, il pallone potrebbe uscire dallo spazio Usa già questa mattina. Le ultime proiezioni mostrano un percorso attraverso il Kentucky, il Tennessee, la Carolina del Nord nelle prossime 24 ore. Due funzionari della Difesa hanno anche detto alla Cnn che il pallone dovrebbe raggiungere la costa orientale e poi transitare sul mare vicino alle Carolina.

Pechino nel frattempo ha commentato quanto sta accadendo con una nota del ministero degli Esteri: secondo la Cina, media e i politici americani "hanno approfittato" delle accuse lanciate contro un pallone aerostatico sul territorio degli Stati Uniti, "usando l'incidente come pretesto per attaccare e diffamare la Cina".

Sull'ingresso "non intenzionale di un dirigibile senza pilota cinese nello spazio aereo statunitense per causa di forza maggiore, la parte cinese lo ha verificato e comunicato alla parte americana: si tratta di un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici", si legge nella nota del ministero di Pechino.