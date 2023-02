Pechino contro l’abbattimento del pallone spia: “Dagli Usa reazione eccessiva, era velivolo civile” Pechino ha espresso il suo malcontento per l’abbattimento del presunto pallone spia sui cieli degli Usa. “Era un velivolo per uso civile, gli Stati Uniti erano stati informati”

A cura di Gabriella Mazzeo

Un sospetto pallone aerostatico spia cinese sorvola i cieli Usa

La Cina ha criticato gli Stati Uniti per la reazione "chiaramente eccessiva" legata al caso del pallone spia sugli Usa. L'America, infatti, ha abbattuto il pallone cinese ritenendolo un mezzo "spia" inviato a sorvolare depositi militari nucleari. Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha espresso il "fermo malcontento" del Paese e ha annunciato, inoltre, pronte e "necessarie risposte". Secondo la Cina, infatti, il dispositivo era di natura civile ed era entrato negli Stati Uniti per cause di forza maggiore in un contesto puramente accidentale. Pechino ha inoltre sottolineato di aver informato più volte gli Usa su quanto stava accadendo.

Il presunto pallone spia è stato abbattuto da un caccia americano nella giornata di sabato al largo della costa orientale degli Usa. Il pallone aveva sorvolato per giorni siti militari sensibili in Nord America e il presidente Joe Biden ne ha approvato l'abbattimento su consiglio degli ufficiali militari aspettando che il velivolo si trovasse sulle acque dell'Atlantico per evitare di far cadere i detriti su aree popolate.

Non è la prima volta che si verificano casi simili. Secondo un alto funzionario della Difesa degli Stati Uniti, vi sarebbero stati altri 3 episodi durante l'amministrazione Trump. La Cina avrebbe sorvolato brevemente gli Usa con un pallone di sorveglianza. Secondo Mark Esper, ex segretario della Difesa sotto Trump, i "palloni spia" non hanno mai sostato nei cieli americani per un periodo di tempo più lungo di questo.

Pechino ha sottolineato di essere intenzionata a "salvaguardare diritti e interessi delle società interessate dall'abbattimento, riservandosi il diritto di effettuare reazioni necessarie". "Abbiamo informato la parte statunitense – fanno sapere dalla Cina – dopo aver fatto le dovute verifiche, che il dirigibile era per uso civile. Abbiamo chiesto agli Usa di gestire la questione correttamente in modo calmo, professionale e sobrio".