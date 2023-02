Il mistero di Nicola, scomparsa nel nulla da giorni: per la polizia potrebbe essere caduta nel fiume Nicola Bulley, mamma 45enne di due bambine di 6 e 9 anni, si sa che è scomparsa una settimana fa mentre stava portando a passeggio il cane. Il fatto è accaduto in un paesino del Lancashire, nel nord dell’Inghilterra.

A cura di Susanna Picone

La donna scomparsa

Un delitto, un incidente o un suicidio? Da giorni si cerca nel Lancashire, nord dell’Inghilterra, una donna che sembra essere scomparsa nel nulla e nelle ultime ore sembra prendere corpo l’ipotesi di un drammatico incidente.

Di Nicola Bulley, mamma 45enne di due bambine di 6 e 9 anni, si sa che è scomparsa da una settimana – l’allarme è stato lanciato il 27 gennaio scorso – dopo che era uscita col cane per fare una passeggiata lungo un fiume a St Michael’s on Wyre. Il cane della donna era stato trovato subito, così come il cellulare della 45enne su una panchina.

Il cellulare della donna scomparsa trovato su questa panchina

Dopo giorni di ricerche infruttuose seguite con grande attenzione dai media britannici, ieri nel corso di una conferenza stampa gli investigatori hanno escluso il "coinvolgimento di terzi" nella vicenda e la pista criminale. Secondo loro, la donna sarebbe appunto caduta nel fiume in quello che viene definito come "un tragico caso di persona scomparsa".

Sarebbe per il momento esclusa, quindi, l’ipotesi di un caso di femminicidio o comunque di un delitto. Le possibili spiegazioni sulla scomparsa della donna resterebbero dunque, almeno secondo gli inquirenti, quelle di un incidente o di un suicidio.

Intanto sono ancora in corso le ricerche lungo il fiume, il River Wyre, che attraversa il villaggio di St Michael's on Wyre. I genitori di Nicola, Ernie e Dot, hanno fatto un lungo appello in tv, spiegando di temere che qualcuno possa aver rapito la figlia. “È come se fosse sparita nel nulla. Gli investigatori seguono ogni pista e si ritrovano sempre al punto zero”, ha detto invece ai media il compagno di Nicola Bulley.

Della mattina della scomparsa gli inquirenti sanno che alle 8.43 Nicola stava camminando lungo il sentiero vicino al fiume. Alle 8.50 circa una persona amica, anche lei con cane, la vede, i due animali giocano un po’ e poi prosegue in direzione diversa da quella della 45enne. Alle 8.53 la donna manda una mail di lavoro al suo capo, alle 9.01 fa una videochiamata. Poco dopo un’altra persona la incrocia mentre è ancora impegnata con la videochiamata. Alle 9.35 circa trovano il cellulare, il guinzaglio e la pettorina del cane su una panchina e l'animale accanto.

La famiglia ha lanciato un appello a chiunque possa averla vista affinché si faccia avanti e parli con la polizia.