Il mistero delle isole Fær Øer: tre turisti scomparsi nel nulla in 48 ore vicino a una cascata

Soo Jung Park e Soo Yeon Park, due turiste sudcoreane, risultano disperse dal pomeriggio del 2 settembre, mentre Pedro Enrique Moreno Hentz, 68enne messicano, è scomparso il giorno successivo. Finora inutili tutte le ricerche.

Un vero e proprio mistero avvolge le remotissime isole Fær Øer – tra Islanda, Danimarca e Norvegia – dove tre turisti sono spariti senza lasciare traccia in appena 48 ore. L'episodio, che richiama alla mente altri gialli mai risolti nella regione, ha mobilitato le forze di soccorso danesi in una delle aree più selvagge e inospitali d'Europa. A quanto pare i protagonisti della vicenda sarebbero stati visti l'ultima volta nei pressi della cascata di Bøsdalafoss. Soo Jung Park e Soo Yeon Park, le due turiste sudcoreane, risultano disperse dal pomeriggio del 2 settembre, mentre Pedro Enrique Moreno Hentz, 68enne messicano, è scomparso il giorno successivo.

L'unico indizio concreto è lo zaino del turista messicano, rinvenuto su un'isola occidentale dell'arcipelago, lontano dal punto della sparizione. Un dettaglio che aggiunge ulteriori interrogativi a un caso già di per sé enigmatico. "Ricerche approfondite sono state condotte sia in mare che sulla terraferma", ha dichiarato la polizia locale, che ha mobilitato ingenti risorse per setacciare la zona. Tuttavia, le operazioni sono state interrotte venerdì sera senza risultati.

Il capo della polizia Michael Boolsen ha spiegato: "Le ricerche sulla terraferma sono state sospese, ma continueremo a cercare se emergeranno nuove piste". L'ufficiale ha poi aggiunto una riflessione inquietante sulla geografia locale: "Bøsdalafossur non è di per sé particolarmente pericolosa, ma il terreno alle Fær Øer presenta scogliere ripide e cadute improvvise direttamente nell'Atlantico".

Di certo, le condizioni meteorologiche erano ottimali: tempo calmo e sereno caratterizzavano quei giorni di inizio settembre. Un dettaglio che rende ancora più inspiegabili le sparizioni. Il fenomeno non è isolato. Negli ultimi anni, altre quattro persone sono scomparse misteriosamente in questa remota regione dell'Atlantico settentrionale.

L'arcipelago delle Fær Øer, territorio autonomo danese situato nel Nord Atlantico, attira ogni anno migliaia di visitatori affascinati dai suoi paesaggi drammatici e dalle cascate spettacolari che si tuffano direttamente nell'oceano.