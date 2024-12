video suggerito

Il miliardario che ha nascosto 5 forzieri e lanciato una caccia al tesoro per tutti: “Chiunque può riuscirci” “Chiunque può trovarli” ha assicurato il miliardario Jon Collins-Black che ha lanciato l’iniziativa. Secondo l’uomo, durante la ricerca dei cinque forzieri preziosi, dal valore complessivo di oltre 2 milioni di dollari, non c’è bisogno di particolari misure di sicurezza e non è richiesta alcuna pericolosa esplorazione o specializzazione. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gioielli preziosi appartenuti a personalità di spicco ma anche cimeli sportivi, oro e reperti storici e persino oggetti come rare carte Pokémon. Sono solo alcuni dei tesori che un miliardario statunitense ha nascosto in cinque diversi forzieri sparsi in giro per gli Stati Uniti per lanciare una caccia al tesoro aperta a tutti. L’iniziativa di Jon Collins-Black ha già scatenato appassionati e semplici curiosi che si sono già raccolti in gruppi social e canali di discussione per unire le forze.

“Chiunque può riuscirci” ha assicurato il miliardario alla Cnn, spiegando che durante la ricerca dei cinque forzieri preziosi, dal valore complessivo di oltre 2 milioni di dollari, non c’è bisogno di particolari misure di sicurezza e non è richiesta alcuna pericolosa esplorazione o specializzazione. In pratica nessuna immersione nelle profondità del mare o arrampicata su montagne dalle vette innevate.

Pur ammettendo che la caccia al tesoro sarà impegnativa e richiederà dai sette ai dieci anni, secondo Collins-Black chiunque in condizioni di salute normali può partecipare visto che non sarà necessario nemmeno scavare. Tutti dovranno partire dal suo nuovo libro, "There's Treasure Inside", dove ci sono i suggerimenti essenziali per i cacciatori dei tre tesori.

Leggi anche Chi è il miliardario Scott Bessent, nominato segretario del Tesoro da Trump e perché non piace a Musk

"Tutti gli indizi di cui hai bisogno sono nel libro", ha dichiarato l’uomo spiegando che ogni capitolo contiene indizi dettagliati che conducono a uno dei cinque forzieri. L’uomo ha affermato che ogni tesoro si trova entro 3 miglia da una strada pubblica e nessuno si trova su una proprietà privata.

Jon Collins-Black ha iniziato a delineare tutto quasi dieci anni fa. In tutto questo tempo oltre a trovare luoghi e indizi ha partecipato a svariate aste per mettere insieme il tesoro. Questo contiene oggetti posseduti o realizzati da Pablo Picasso, George Washington, Amelia Earhart e Jacqueline Kennedy Onassis.

Secondo Collins-Black non ci sono tempi prestabiliti ma se i forzieri non saranno ritrovati nei prossimi anni, lui pubblicherà altri indizi per aiutare nelle ricerche. "Non devi essere un genio per risolvere gli indizi. Non esiste un grande cifrario. Se hai curiosità, immaginazione e la volontà di provare qualcosa di nuovo, puoi trovare i tesori che ho nascosto" ha assicurato il miliardario.