Il messaggio di re Carlo e Kate per il Commonwealth Day: l'anno scorso erano assenti per il cancro L'anno scorso sia il Sovrano che la Principessa del Galles saltarono l'evento più importante del calendario reale, a seguito delle rispettive diagnosi di tumore. Il Commonwealth Day celebra ogni anno l'associazione di 56 Stati membri del Reame britannico. Il tema scelto per quest'anno è Together We Thrive ("Insieme prosperiamo").

A cura di Biagio Chiariello

Oggi, 10 marzo, Re Carlo III e Kate Middleton prenderanno parte alla cerimonia del Commonwealth Day insieme al principe William. Lo scorso anno, né la Principessa del Galles né il Monaca britannico avevano potuto partecipare all’evento, poiché entrambi avevano appena iniziato le terapie per il cancro.

Un ritorno che rappresenta un momento significativo, segnando un anno dall’annuncio della malattia, in occasione di uno degli appuntamenti più rilevanti nel Regno Unito. Dallo scorso autunno, Kate ha ripreso gradualmente i suoi impegni ufficiali e, nell’ultimo mese, ha intensificato la sua presenza agli eventi pubblici.

Il messaggio di re Carlo per il Commonwealth Day 2025

Il tema scelto per quest'anno è Together We Thrive (“Insieme prosperiamo”). In qualità di capo del Commonwealth, Re Carlo ha rivolto un appello all’unità per ristabilire “l’equilibrio spezzato del nostro pianeta” di fronte a un “futuro minacciato” per le nuove generazioni.

Nel suo messaggio il Sovrano esprime anche un tributo al "sacrificio e all’altruismo" delle forze armate del Commonwealth, che tra il 1939 e il 1945 risposero alla chiamata a combattere al fianco del Regno Unito e dei suoi alleati. Il ricordo si inserisce in vista delle commemorazioni per l'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

"La capacità del Commonwealth di riunire persone da tutto il mondo ha resistito alla prova del tempo e rimane sempre importante oggi. I leader hanno recentemente ribadito l'importanza della collaborazione per la pace e i diritti umani, nonché per il ripristino della natura sia sulla terraferma che negli oceani", questo un altro stralcio del virgolettato sul sito della Royal Family.

Mentre lo scorso anno il messaggio era stato trasmesso tramite un filmato registrato, quest'anno il Re parlerà dunque dal vivo.

Che cos’è il Commonwealth Day

Il Commonwealth Day è una ricorrenza dedicata alla celebrazione del Commonwealth (tutti i 56 Stati membri del Reame), che quest'anno raggiunge il traguardo del suo 76° anniversario. Dal 1972, l'evento si svolge tradizionalmente presso l'Abbazia di Westminster.

La celebrazione rende omaggio all’organizzazione nata dalle ceneri dell'Impero britannico, guidata dal Sovrano, che riunisce decine di Paesi africani, asiatici e caraibici, oltre al Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

La cerimonia odierna includerà anche esibizioni musicali speciali, tra cui quella del gruppo Masai Cultural Arts, semifinalista dell'edizione 2015 di Britain’s Got Talent, dei musicisti Braimah e Jeneba Kanneh-Mason, del primo Master of The King’s Music, Errollyn Wallen, oltre alle performance del soprano samoano Aivale Cole e della cantautrice Joan Armatrading.