Il mayday e i sette minuti che hanno salvato decine di vite nel crollo del ponte a Baltimora Circa sette minuti prima di scontrarsi con il Francis Scott Key Bridge di Baltimora i membri dell'equipaggio della nave portacontainer hanno lanciato un mayday permettendo alle autorità a terra di fermare il traffico automobilistico sulla campata.

A cura di Davide Falcioni

Una manciata di minuti prima che la nave Dali urtasse ieri contro il Francis Scott Key Bridge di Baltimora facendolo crollare nel fiume Patapsco i membri dell'equipaggio della portacontainer hanno lanciato un segnale d'allarme consentendo alla polizia di fermare il traffico automobilistico sul ponte ed evacuare gran parte della campata prima che collassasse in acqua. A renderlo noto il governatore del Maryland Wes Moore. "Una volta che è arrivata la notifica che c'era un mayday sono state immediatamente fermate le auto che attraversavano il ponte". Poi, riferendosi ai membri dell'equipaggio, il governatore ha aggiunto: "Queste persone sono degli eroi. Hanno salvato vite umane".

Il segnale d'allarme è stato lanciato circa sette minuti prima della collisione imponendo alle autorità tempi strettissimi per fermare le auto: non a caso un video mostra come inizialmente le vetture transitassero sulla campata, mentre dopo qualche istante il traffico è stato interrotto. La nave avrebbe perso propulsione mentre lasciava il porto di Baltimora e l'SOS lanciato dall'equipaggio sarebbe stato determinante per scongiurare una tragedia di ben più vaste dimensioni. L'incidente è infatti avvenuto mentre il traffico mattutino si stava intensificando.

Stando a quanto emerso nel corso delle indagini tutte le sei persone coinvolte nel crollo lavoravano sul viadotto al momento dell'incidente. Fonti ufficiali hanno spiegato che una squadra di operai stava effettuando lavori di manutenzione dell'asfalto sul Key Bridge al momento del crollo e che il sonar aveva rilevato la presenza di automobili in acqua. Il fiume Patapsco il punto è profondo circa 15 metri. La temperatura dell'acqua era di circa 8 gradi Celsius prima dell'alba di martedì, secondo una boa che raccoglie dati per la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La portacontainer era diretta a Colombo, nello Sri Lanka, e batteva bandiera di Singapore, secondo i dati di Marine Traffic.