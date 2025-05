Il ladro-contorsionista: con un’incredibile agilità riesce ad entrare nel negozio per rubare Un giovane di 21 anni, Diego Villalba, ha messo in scena un incredibile colpo da contorsionista a Caaguazú, in Paraguay. Entrato in un negozio attraverso una minuscola finestra di protezione, ha rubato denaro e se n’è andato con la stessa agilità. Nonostante il vicinato abbia deciso di non denunciare, la polizia lo ha arrestato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un furto davvero bizzarro ha avuto luogo nel quartiere Villa Industrial, a Caaguazú, una città del Paraguay: un giovane ladro, dotata indiscutibilmente di un’incredibile dose di agilità, è riuscito a introdursi in un negozio attraverso una finestra talmente piccola che sembrava più una trappola per topi che un’entrata. Il 21enne Diego Villalba, con più flessibilità di un contorsionista da circo, ha affrontato la sfida con una naturalezza sorprendente, facendo sembrare il tutto un’operazione da “gioco da ragazzi”.

Il video delle telecamere di sorveglianza mostra il ragazzo che si avvicina al negozio con fare guardingo per assicurarsi che non ci siano occhi indiscreti. Dopo aver fatto un rapido check della zona, ecco che si lancia: prima infila la gamba sinistra nel minuscolo spazio della finestra, poi segue la testa e il resto del corpo come se stesse partecipando a una gara di “ingresso acrobatico”. Un movimento fluido, senza intoppi, degno di un atleta del circo.

Una volta dentro, il ladro-contorsionista decide che è ora di fare un po’ di shopping gratis. Afferra un po' di soldi – o almeno così sembra – e si prepara a lasciare il negozio con la stessa eleganza con cui è entrato. Come se fosse uscito per una passeggiata, ritorna indietro e si arrampica fuori attraverso la stessa finestra strettissima, senza nemmeno un impaccio.

Nonostante l'audacia del furto, i proprietari del negozio non hanno voluto fare una denuncia, considerando che si trattava di un vicino di casa e, quindi, si sono accordati privatamente. Ma come spesso accade, anche quando si fa buon viso a cattivo gioco, la polizia ha deciso di intervenire d'ufficio. Dopo aver rastrellato il quartiere, gli agenti sono riusciti a localizzare Villalba, nello stesso quartiere dove aveva messo in scena la sua acrobazia, secondo quanto riportato da ABC,

La sua abilità fisica non gli ha permesso di evitare l’arresto. La vicenda ha suscitato molta curiosità tra i residenti. Non tanto per il valore del bottino, che in fin dei conti non era chissà cosa, ma per la sua incredibile destrezza. Insomma, un furto che ha sicuramente fatto scuola per quanto riguarda l'agilità, ma non basta essere un campione di flessibilità per fare il colpo del secolo!