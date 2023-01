Il Giappone offre milioni di Yen alle famiglie con figli purché se ne vadano da Tokyo L’obiettivo del bonus del governo (7.2mila euro a bambino) è ridurre la pressione demografica della Capitale e ripopolare aree meno densamente abitate.

A cura di Biagio Chiariello

Il governo giapponese offre 1 milione di yen (il corrispettivo di 7,2mila euro) per bambino alle famiglie che si trasferiscono da Tokyo verso le zone rurali, nel tentativo di invertire il declino della popolazione nelle regioni più periferiche. L'incentivo sarà introdotto ad aprile, secondo quanto riportano i media giapponesi.

Sebbene la popolazione di Tokyo sia diminuita per la prima volta lo scorso anno – tendenza in parte attribuita alla pandemia – il governo ritiene che si dovrebbe fare di più per ridurre la densità di popolazione della città e incoraggiare le persone a iniziare una nuova vita in aree "fuori moda" del Paese che sono state colpite dall'invecchiamento, dal calo della popolazione e dalla migrazione dei giovani verso Tokyo, Osaka e altre metropoli.

Il ‘bonus' sarà offerto alle famiglie che vivono nei 23 quartieri "core" di Tokyo e nelle vicine prefetture della cintura dei pendolari di Saitama, Chiba e Kanagawa. Per riceverlo, le famiglie devono trasferirsi al di fuori della grande area della Capitale, anche se alcune potrebbero ricevere il denaro se si trasferissero in aree montuose che si trovano all'interno dei confini della città, come riferito dall'agenzia di stampa Kyodo.

Circa 1.300 comuni, circa l'80% del totale, hanno aderito al programma, con la speranza di capitalizzare un cambiamento nell'atteggiamento pubblico nei confronti della qualità della vita che ha preso vita durante la pandemia, quando più lavoratori hanno scoperto i vantaggi dello smart working.

In linea di principio, le famiglie che si trasferiscono ricevono da 1 a 3 milioni di yen per nucleo familiare a condizione che soddisfino uno dei seguenti criteri: impiego presso una piccola o media impresa nell'area in cui si trasferiscono; proseguire il lavoro tramite lo smart working; o avviare una nuova attività nella loro nuova casa, come riporta il quotidiano economico Nikkei. Il governo spera che 10.000 persone si siano trasferite da Tokyo alle aree rurali entro il 2027.

L'ultimo tentativo di rinvigorire le regioni ‘meno in' arriva nel bel mezzo di nuovo calo demografico in Giappone. La popolazione della terza economia più grande del mondo ha subito un calo record di 644.000 persone nel 2020-21, secondo i dati del governo. Si prevede che crollerà dagli attuali 125 milioni a circa 88 milioni nel 2065, un calo del 30% in 45 anni.