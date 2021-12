Il figlio è positivo al Covid, lo mandano lo stesso a scuola: 75 alunni in quarantena Le azioni sconsiderate di una coppia di genitori della California hanno portato a gravi conseguenze per gli studenti della Neil Cummins Elementary School di Corte Madera, in California.

A cura di Biagio Chiariello

Il loro bambino è risultato positivo al Covid, ma i genitori del piccolo studente di una scuola elementare in California lo hanno comunque mandato a scuola per almeno sette giorni, costringendo i vertici scolastici a mettere in quarantena 75 compagni di classe a partire dal 19 novembre. A confermarlo alla CNN è stato Brett Geithman, sovrintendente del distretto scolastico di Larkspur-Corte Madera nella contea di Marin. Il bambino frequenta la Neil Cummins Elementary School di Corte Madera.

Peraltro Geithman ha riferito che i funzionari scolastici sono stati informati del caso solo dopo che la Marin County Public Health li ha contattati, perché non è mai stato riportato nel database della scuola. Il dipartimento di salute pubblica è in contatto con tutti i laboratori della zona così da essere immediatamente informato in caso di nuove positività. "In questo caso sia la scuola che il dipartimento hanno ricevuto informazioni imprecise dai genitori, e ciò ha portato a un intervallo prolungato di esposizione al virus", ha detto il dottor Matt Willis, funzionario della sanità pubblica della contea di Marin. "Non stiamo parlando solo una violazione dell'etica di base, ma di una violazione della legge. Il rischio è di incorrere in un procedimento penale. A causa della gravità di questa violazione abbiamo deferito il caso al procuratore distrettuale" ha aggiunto Willis.

Il dipartimento è stato informato per la prima volta del caso di positività lo scorso 8 novembre da un operatore sanitario. Quando è cominciato il processo di tracciamento dei contatti, tuttavia la famiglia non è stata in grado di fornire il nome della scuola frequentata dal proprio figlio, ha detto Geithman alla CNN. Quando ciò è stato possibile, erano già passati dieci giorni. Si è subito proceduto ai test che hanno portato a fare emergere otto infezioni, tra le quali anche il fratello del piccolo ‘paziente-zero'. Il distretto scolastico ha assicurato di aver già preso provvedimenti nei confronti genitori, ma i dettagli di tali misure rimangono riservati.