I texani possono portare armi in strada senza permesso, la Polizia: “Così è dura lavorare”

A cura di Mariafrancesca Stabile

In Texas ora si può circolare in strada con un’arma da fuoco senza la necessità di un permesso o una formazione specifica. Lo stabilito una nuova legge, entrata in vigore ieri, 1 settembre, nello Stato americano. La misura era stata approvata a giugno dal governatore Greg Abbott dopo l'ok del Senato statale. Nel dettaglio la legge consente alle persone di età pari o superiore a 21 anni, che già potevano detenere legalmente armi da fuoco nello stato, di portare pistole in luoghi pubblici senza nessun tipo di permesso speciale come invece avveniva in precedenza. Questa è l’ultima di una serie di leggi pro-armi approvate dai legislatori texani, proprio quest’anno che nel Paese il numero di sparatorie è aumentato del 14% rispetto al 2020 e del 50% rispetto al 2019.

Una legge che già da tempo è finita al centro di pesanti critiche anche da parte della dirigenza delle forze dell’ordine. Alcuni vertici della polizia, infatti, sostengono che questa legge renderà ancora più difficile stabilire chi trasporta un’arma illegalmente. Inoltre andrà ad eliminare l’addestramento obbligatorio sulle armi da fuoco, che fino a ieri contribuiva a tutelare i cittadini. Il capo della Polizia di Dallas, Eddie Garcia, ha affermato che le persone lasciate libere di circolare con un’arma da fuoco addosso, costituiscono una difficoltà per tutti i suoi agenti: quella di distinguere un “bravo ragazzo con una pistola, da un cattivo ragazzo con la pistola”. Chi sostiene che il provvedimento sul porto d’armi senza permesso sia da sostenere, invece sono i repubblicani che difendono la scelta. Secondo loro con questa legge si rimuove un vincolo posto al diritto dei residenti di portare armi con sé, garantendo la propria autodifesa.

“In Texas, l’abrogazione totale del permesso è un cambiamento radicale” – ha dichiarato Andrew Karwoski, esperto di politiche presso Everytown for Gun Safety, la più grande organizzazione di prevenzione della violenza armata nel Paese. “Consentire a quasi chiunque – continua Karwoski – di portare una pistola in pubblico, senza controllo dei precedenti o senza formazione sulla sicurezza, è davvero pericoloso”.