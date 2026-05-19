Detenzione di armi, apologia di fascismo e odio razziale: la Polizia denuncia 13 minorenni nel Senese

La Polizia di Siena ha denunciato 13 minorenni per detenzione illegale di armi e di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale e apologia di fascismo e nazismo. La Digos ha eseguito perquisizioni e sequestri durante l’operazione “Format 18”.

Immagine di repertorio.

La Polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista.

La Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) ha effettuato perquisizioni e sequestri. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel Senese.

I dettagli dell'operazione "Format 18" saranno forniti nelle prossime ore in una conferenza stampa che si terrà a Siena presso la Questura, nella Caserma di via delle Sperandie.

Ricordiamo che poche settimane fa è accaduto un fatto simile in provincia di Perugia. Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di propaganda con finalità terroristiche e istigazione a delinquere. L’adolescente parlava in alcuni gruppi Telegram di “razza ariana”, esprimendo il desiderio di compiere una strage in una scuola.

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