I resti di una donna scomparsa in Texas sono stati trovati nelle fauci di un alligatore: si indaga I resti di una donna sui 60 anni sono stati trovati nelle fauci di un alligatore in Texas. La donna era scomparsa nella serata di lunedì e il marito ne aveva denunciato la sparizione: si attende ora l'esito dell'autopsia.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

La autorità del Texas stanno indagando sul ritrovamento alcuni resti umani nelle fauci di un alligatore a Houston. Gli agenti di polizia stavano cercando una donna scomparsa nella stessa zona nella serata di lunedì quando hanno ricevuto la segnalazione di alcuni resti umani trovati nell'Horsepen Bayou, riserva naturale che ospita, tra le altre specie, proprio gli alligatori.

Secondo quanto reso noto, un sergente avrebbe ucciso l'animale a colpi di arma da fuoco per evitare che facesse ulteriori danni al corpo senza vita della donna. Una squadra di sub ha poi recuperato i resti umani. Stando a quanto asserisce la polizia, il cadavere è quello di una donna sulla sessantina ancora da identificare. Con tutte le probabilità si tratta della persona scomparsa che le forze dell'ordine stavano cercando e la cui sparizione era stata denunciata dal marito nella mattinata di martedì.

Secondo quanto raccontato dall'uomo, la consorte era uscita di casa dicendo di voler fare una passeggiata nella serata di lunedì intorno alle 19.30 e non era più tornata. La polizia attende i risultati dell'autopsia per l'identificazione del corpo e per stabilire le cause del decesso.

La morte della donna è avvenuta circa 8 mesi dopo il decesso di un'altra 41enne i cui resti sono stati trovati proprio nella bocca di un alligatore nella stessa riserva dell'Horsepen Bayou.

Un'altra anziana di 85 anni era stata uccisa lo scorso febbraio da un alligatore mentre portava al guinzaglio il suo cagnolino, morto insieme a lei. Attacchi di questo genere da parte degli alligatori sono rari in Texas, anche se nell'ultimo periodo le autorità hanno segnalato un lieve aumento di fenomeni simili.

Le cause del decesso della 60enne sono ancora tutte da accertare e fino all'esito dell'autopsia le forze dell'ordine non escludono alcuna pista, da quella dell'omicidio fino all'aggressione dell'alligatore.