I cadaveri di due bambine trovati in due valigie sepolte in un parco: giallo a Cleveland

Due bambine, tra gli 8 e 14 anni, sono state trovate morte all’interno di due valigie in altrettante fosse in una zona verde di Cleveland, nell’Ohio. I corpi scoperti lunedì 2 marzo da un residente in compagnia del suo cane. La polizia indaga, ma al momento non ci sono sospettati.

Due bambine trovate morte, chiuse in valigie e sepolte in fosse poco profonde, in un’area verde di Cleveland, nello Stato dell'Ohio. È la scena che si sono trovati davanti gli agenti intervenuti lunedì 2 marzo, poco dopo le 18, in un campo vicino all’incrocio nel quartiere di South Collinwood, a poca distanza dalla Ginn Academy.

A far scattare l’allarme è stato un residente che stava portando a spasso il cane. L’animale ha iniziato a fiutare con insistenza in un punto del terreno e l’uomo, insospettito, ha chiamato il 911 (servizio d'emergenza negli USA). Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, hanno individuato una prima valigia parzialmente interrata: all’interno c’era il corpo senza vita di una minore. Durante i successivi rilievi, gli investigatori della squadra omicidi hanno scoperto poco distante una seconda fossa, con un’altra valigia e un secondo corpo.

A confermare il ritrovamento è stata la capo della polizia di Cleveland, Dorothy Todd, nel corso di una conferenza stampa. Le due valigie, ha spiegato, erano nascoste sotto uno strato superficiale di terra e, secondo le prime valutazioni, si trovavano lì “da diverso tempo”. Un dettaglio che lascia intendere come i corpi non siano stati abbandonati di recente.

Le vittime non sono ancora state identificate. La polizia ha riferito che si tratta di due bambine afroamericane: una avrebbe tra gli 8 anni e mezzo e i 13 anni, l’altra tra i 10 anni e mezzo e i 14. Non risultano al momento segnalazioni di minori scomparsi a livello locale compatibili con queste fasce d’età. “Stiamo verificando anche a livello statale e lavorando con partner federali e locali”, ha precisato Todd, sottolineando che l’identificazione rappresenta una priorità assoluta.

I corpi sono stati affidati all’ufficio del medico legale della contea di Cuyahoga County, che dovrà stabilire le cause della morte. La capo della polizia ha chiarito che le bambine non erano smembrate, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni in cui sono state trovate.

L’indagine è ancora nelle fasi iniziali e, secondo quanto riferito dalle autorità, non ci sono elementi che facciano pensare a una minaccia immediata per la sicurezza pubblica. Le autorità ora chiedono a chiunque abbia informazioni utili di contattare la sezione omicidi della polizia di Cleveland: le segnalazioni possono essere fornite anche in forma anonima.