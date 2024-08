video suggerito

Hotel crolla in Germania: un morto e 8 dispersi sotto le macerie, anche un bimbo. Il dramma a Kröv La tragedia è avvenuta intorno alle 23 di ieri sera, martedì 6 agosto, nella località turistica di Kröv, sulla Mosella, nell’ovest del Paese. Tra i dispersi ci sarebbe anche un bambino. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

È di almeno una vittima il bilancio del crollo parziale di un hotel in Germania. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, 6 agosto, nella località turistica di Kröv, sulla Mosella, nel land della Renania-Palatinato, nell'ovest del Paese. Lo ha annunciato la polizia questa mattina. La persona deceduta è stata "localizzata" sotto le macerie dell'albergo ma non è stato ancora possibile recuperarne il corpo.

Altre otto persone sono rimaste intrappolate nell'edificio e al momento sono da considerare disperse, alcune sono rimaste ferite gravemente. Le operazioni di salvataggio risultano non semplici dal momento che i servizi di emergenza non sono riusciti ad entrare nell'edificio per il rischio di altri crolli.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 23 di ieri, martedì 6 agosto, il tetto della struttura ha ceduto, danneggiando parzialmente i due piani sottostanti. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni del crollo. Al momento dell'incidente, nell'edificio si trovavano 14 persone, cinque delle quali sono riuscite a uscire illese.

Le autorità hanno evacuato 31 persone dall'area immediatamente circostante l'edificio danneggiato.

"Otto persone sono ancora intrappolate nell'edificio – si legge in un comunicato della polizia – alcune con gravi ferite. I servizi di emergenza sono in contatto con alcuni di loro". Tra i dispersi "c'è un bambino piccolo. Ma al momento sta dormendo tranquillamente e siamo in contatto con i genitori", ha dichiarato un portavoce della polizia alla Bild.

Comunità di circa 2.200 abitanti, Kröv fa parte del comune di Traben-Trarbach, e si affaccia sul fiume Mosella.