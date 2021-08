Haiti, terremoto di magnitudo 7.2, la Protezione Civile: “Molte vittime” Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato a Haiti, a 12 chilometri a nord-est di Saint-Louis du Sud, riferisce Usgs. Il sisma è avvenuto alle 8:30 ora locale (le 13,30 italiane) a nord-est dalla città di Saint-Louis-du-Sud, a 10 chilometri di profondità. La lunga scossa è stata avvertita in tutto il Paese e sono già stati registrati danni importanti nelle località di Jérémie e Les Cayes. Ci sono vittime.

A cura di Davide Falcioni

Un terremoto di magnitudo 7.2 è stato registrato a Haiti, a 12 chilometri a nord-est di Saint-Louis du Sud, riferisce Usgs. Il sisma è avvenuto alle 8:30 ora locale (le 13,30 italiane) a nord-est dalla città di Saint-Louis-du-Sud, a 10 chilometri di profondità. La lunga scossa è stata avvertita in tutto il Paese e sono già stati registrati danni importanti nelle località di Jérémie e Les Cayes. Si registrano inoltre delle vittime, ha reso noto la Protezione civile del Paese. L'istituto geologico statunitense ha emesso anche un'allerta tsunami, che tuttavia è stata successivamente revocata.

Oltre ai danni agli edifici e alle strade vi sono state anche delle vittime, sebbene il loro numero non sia ancora stato accertato; per la Protezione Civile, tuttavia, i morti potrebbero essere molti e tra questi ci sono certamente cinque persone, tra cui due bambini di sette e nove anni. Quattro delle cinque vittime identificate si sono registrate ad Aquin e l'altra a Nippes, secondo quanto riferisce ‘Gazete Haiti'. Video e foto condivise sui social network mostrano gravi danni agli edifici nella città di Jeremie, a circa 125 miglia a ovest della capitale Port-au-Prince, con cumuli di macerie nelle strade.

La Protezione Civile, citata dai media internazionali, ha confermato che numerose abitazioni sono crollate e che di conseguenza molte persone potrebbero essere rimaste sotto alle macerie. Il sisma ha colpito la parte occidentale di Haiti ma è stato avvertito in tutto il Paese e persino a Cuba. Il primo ministro haitiano Ariel Henry è attualmente in viaggio verso le aree del paese colpite. Si tratta, scrive Cnn, del primo grande disastro umanitario per Henry da quando è entrato in carica dopo l'assassinio del presidente Jovenel Moise il 7 luglio. "A seguito del terremoto che ha causato enormi danni nel sud, Grand'Anse e Nippes, ho già mobilitato l'intero team del governo per adottare tutte le misure necessarie con urgenza", ha scritto il premier su Twitter.