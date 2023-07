Guerra Ucraina-Russia, nuove esplosioni a Odessa e Kiev. Biden e Zuppi discutono di bimbi deportati Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 19 luglio. Raid a Odessa, Kiev, Zaporizhzhia e Kharkiv. Colpito deposito munizioni nel distretto di Kirovsky, chiusa autostrada tra ponte Crimea e Sebastopoli. Il presidente americano Biden ha incontrato il cardinale Zuppi alla Casa Bianca.

A cura di Biagio Chiariello

L'Ucraina si è svegliata con nuovi bombardamenti perpetrati dall'esercito russo. Le truppe di Putin hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dopo che è stato colpito il Ponte di Kerch, che collega la Crimea occupata alla Russia e ha un alto valore logistico e simbolico per il Cremlino. Esplosioni segnalate anche a Kiev, Zaporizhzhia e Kharkiv.

Biden vede Zuppi alla Casa Bianca

Si è concluso l’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e l’inviato del Vaticano per la pace in Ucraina, il cardinale Matteo Zuppi. Lo riferiscono giornalisti sul posto. Il colloquio è durato quasi due ore.

Biden e Zuppi hanno discusso degli sforzi della Santa sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare le sofferenze causate dall’aggressione della Russia in Ucraina, nonché dell’impegno del Vaticano per il ritorno dei bambini ucraini deportati con la forza. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Esplosioni a Odessa e Kiev

Un deposito di munizioni è esploso a seguito di un attacco nel distretto di Kirovsky, nella Repubblica di Crimea. Le autorità russe hanno chiuso al traffico l'autostrada Tavrida che collega la stessa Kerch e Sebastopoli, parlando di un "incendio". L'evacuazione temporanea di circa 2.000 persone è prevista dal distretto a a causa del vasto incendio nell'area. Lo fa sapere in un messaggio Telegram il capo della Repubblica della Crimea occupata Sergey Aksyonov, come riporta l'agenzia Tass.

Preoccupa la situazione ad Odessa. Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare della regione, ha esortato le persone a non avvicinarsi alle finestre: “Non avvicinatevi alle finestre, non filmate o mostrate il lavoro della contraerea e di difesa aerea”, ha scritto Kiper sulla sua pagina Telegram. “Tutti i residenti dell’Oblast (Regione, Ndr) di Odessa trovino riparo“..

Esplosioni sono state segnalate in mattina anche Kiev e nella circostante regione della capitale, con le difese antiaeree entrate in azione contro obiettivi sopra la città. Lo ha reso noto il sindaco Vitaly Klichko, citato dai media locali. Nella notte potenti deflagrazioni hanno scosso anche la vicina Chornomorsk.

