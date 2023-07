Guerra Ucraina, ondata di attacchi aerei: bombe russe su Odessa e Kharkiv. Riapre il ponte di Crimea Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 18 luglio 2023: contraerea ucraina in azione durante la notte. Esplosioni sono state segnalate a Odessa e Kharkiv. Riapre parzialmente al traffico il ponte di Crimea dopo l’attacco di ieri. A Washington il cardinale Zuppi potrebbe incontrare Biden nell’ambito della terza tappa della missione di pace affidatagli da Papa Francesco.

Ondata di attacchi aerei in Ucraina durante la notte. Esplosioni sono state segnalate in queste ore nelle città ucraine meridionali di Odessa e Mykolaiv, secondo quanto riportano i media locali. Le difese antiaeree sono entrate in funzione.

Paura anche nella città orientale di Kharkiv, capoluogo dell'omonima regione. Le difese antiaeree sono entrate in azione e l'allarme è scattato anche negli oblast di Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Poltava e Cherkasy, per un totale di 7 regioni.

Zelensky: "Attacchi terroristi russi non resteranno senza risposta"

Su quanto avvenuto nelle scorse è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky: "Ringrazio ognuno dei nostri soccorritori, ogni poliziotto, ogni volontario, ogni medico che salva la nostra gente dopo i bombardamenti russi. Gli attacchi terroristici di oggi nelle regioni di Sumy, Kharkiv, Donbass, Kherson e Zaporizhzhia non rimarranno certamente senza risposta da parte dei nostri soldati", ha assicurato il numero uno di Kiev nel suo consueto videomessaggio serale ripreso da Ukrinform.

Respinto nuovo attacco sulla Crimea e riaperto parte del ponte

In Crimea, invece, è stato respinto un nuovo attacco con droni, secondo quanto ha riferito il governatore della regione annessa dai russi, Sergei Aksenov, mentre il ministero della Difesa di Mosca ha precisato che "le forze di difesa aera hanno abbattuto 17 aerei senza pilota, mentre 11 sono stati eliminati grazie alla guerra elettronica".

Aksenov, assicurato che non ci sono state vittime, ha ringraziato i militari e ha chiesto ai residenti di mantenere la calma. Ieri, due persone erano morte in un attacco contro il ponte di Kerch, che unisce la Crimea al territorio russo, definito di natura "terroristica" dal presidente russo Vladimir Putin e attribuito da Mosca alle forze ucraine.

Proprio in seguito all'attacco il ponte era rimasto chiuso al traffico per tutta la giornata di ieri, ma è poi ripreso su una corsia in senso contrario, ha detto oggi il vicepremier russo Marat Khusnullin. "Il movimento delle auto è ripreso in modalità inversa sulla corsia più a destra del Ponte di Crimea da Taman a Kerch", ha scritto su Telegram.

Il cardinale Zuppi a Washington

Dal punto di vista della diplomazia, entra oggi nel vivo la visita del cardinale Matteo Zuppi a Washington come terza tappa della missione a favore della pace in Ucraina in qualità di inviato di Papa Francesco. È probabile che incontrato il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, ma mancano conferme.

Intanto, Mosca ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina il 26 luglio. Lo ha reso noto il vice rappresentante permanente russo all'Onu, Dmitry Polyansky, citato dall'agenzia Tass.

