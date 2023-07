Pace in Ucraina, il Cardinale Zuppi vola in missione a Washington come inviato di Papa Francesco Il cardinale Matteo Zuppi è partito alla volta di Washington per la terza tappa della missione di pace affidatagli da Papa Francesco dopo essere stato in Ucraina e in Russia. Possibile incontro con il presidente Biden.

Dopo Kiev e Mosca oggi il cardinale Matteo Zuppi è volato a Washington per la terza tappa della missione di pace affidatagli da Papa Francesco. La Santa Sede ha fatto sapere che il viaggio negli Stati Uniti durerà fino a mercoledì 19 luglio.

Nel corso della visita, l'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato, potrebbe anche incontrare il presidente Joe Biden, ma mancano conferme.

La visita, si legge in una nota ufficiale del Vaticano, "si svolge nel contesto della missione intesa alla promozione della pace in Ucraina e si propone di scambiare idee e opinioni sulla tragica situazione attuale e di sostenere iniziative in ambito umanitario per alleviare le sofferenze delle persone più colpite e più fragili, in modo particolare i bambini".

Zuppi si era già recato il 5 e 6 giugno in Ucraina e il 28 e 29 giugno in Russia dopo che a maggio la Santa Sede aveva comunicato la notizia della missione affidatagli dal Papa e già anticipata dallo stesso Francesco sul volo di ritorno dall’Ungheria. A Kiev ha svolto una serie di incontri, tra cui quello con il presidente Volodymir Zelensky e con Dmytro Lubinets, commissario parlamentare ucraino per i diritti umani, e anche con i membri del Consiglio delle chiese e delle organizzazioni religiose.

A Mosca invece non c'è stato l'atteso incontro con il presidente Vladimir Putin, ma un lungo colloquio con Yuri Ushakov, assistente del Presidente della Federazione Russa per gli affari di politica estera, e poi con Maria Lvova-Belova, commissario presso il Presidente della Federazione Russa per i diritti del bambino. È stata l'occasione per un faccia a faccia con Kirill, patriarca di Mosca.

Sempre accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato, Zuppi aveva avuto come scopo del viaggio "incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace".