Guerra in Ucraina, intercettati droni nei cieli di Mosca: voli limitati all’aeroporto Vnukovo Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 4 luglio. 5 droni sono stati abbattuti da Mosca, che accusa Kiev: “Atto terroristico”. Voli limitati e poi ripresi all’aeroporto Vnukovo di Mosca. Zelensky: “Putin debole, il suo potere si sta sgretolando”.

Mentre continuano i combattimenti in Ucraina, alcuni droni (prima ne sono stati comunicati 2 e poi 5) sono stati abbattuti a Novaya Moskva, un distretto amministrativo di Mosca, e nella regione di Kaluga, a sud-ovest della capitale russa: lo rendono noto i servizi di emergenza alla Tass.

Non sono state segnalate vittime. Secondo il media Baza, alle 4 del mattino un drone ha colpito un edificio amministrativo della base aerea russa di Kubinka. Gli atterraggi e i decolli all'aeroporto Vnukovo di Mosca sono stati limitati questa mattina "per motivi tecnici", come riporta su Telegram l'agenzia federale russa per il trasporto aereo, citata dal Guardian. Restrizioni che tuttavia sarebbero già state alle 8 di questa mattina.

Il sindaco di Mosca accusa l'Ucraina dopo l'attacco con droni

Non è ancora chiaro se la decisione sia dovuta all'arrivo di droni. Quanto successo è stato in seguito confermato dal sindaco della Capitale russa, Sergei Sobyanin, che ha accusato direttamente l'Ucraina di aver lanciato l'attacco della scorsa notte.

"In questo momento, gli attacchi sono stati respinti dalla difesa aerea", ha dichiarato Sobyanin su Telegram, precisando che "tutti i droni rilevati sono stati eliminati. Per motivi di sicurezza alcuni voli sono stati temporaneamente deviati dall'aeroporto di Vnukovo. Alle 8 sono state tolte le restrizioni nell'aeroporto di Vnukovo", ha precisato.

A lui ha fatto eco la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che ha affermato che "Kiev ha tentato di colpire le infrastrutture civili, compreso l'aeroporto, il che equivale a un atto di terrorismo".

Bombe su Sumy: 2 morti e 19 feriti tra cui un bimbo di 5 anni

Ieri le forze russe hanno attaccato con bombe, mortai e droni molte aree nei territori di Sumy nelle ultime ore. Uno degli attacchi è stato condotto con dei droni ed è stato colpito un edificio residenziale. Il bilancio si è aggravato nelle ultime ore: ci sono 2 morti e almeno 19 feriti tra cui un bambino di 5 anni.

Questa mattina, inoltre, alle sei le forze armate russe hanno bombardato anche Kherson uccidendo due civili, un uomo e una donna. Lo riferisce il procuratore distrettuale della città ucraina citato dai media nazionali.

Zelensky: "Putin debole, il suo potere si sta sgretolando"

Il presidente ucraino Zelensky è invece tornato a parlare della rivolta, poi fermata, del 24 giugno del leader del gruppo Wagner, Prigozhin. La risposta di Vladimir Putin alla ribellione del battaglione è stata "debole", e il leader del Cremlino "sta perdendo il controllo sulla sua gente". Lo ha detto il numero uno di Kiev in un'intervista concessa alla CNN.

"Abbiamo visto che il presidente russo non ha il pieno controllo. Il fatto che la milizia Wagner si sia mossa in profondità in Russia e abbia preso il controllo di alcune regioni mostra quanto sia facile. Tutto quel potere verticale di cui disponeva Putin si sta sgretolando", ha detto.

