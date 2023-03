Guantanamo, ingegnere liberato dopo 21 anni di carcere: era tra i sospettati per l’11 settembre Ghassan Al Sharbi, 48 anni, era stato arrestato in Pakistan, nel marzo 2002 per i suoi legami con Al Qaida, era tra i sospettati per gli attacchi dell’11 Settembre. Era stato incarcerato a Guantanamo senza mai essere incriminato.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo oltre 20 anni di prigionia a Guantanamo, gli Stati Uniti hanno rilasciato un ingegnere saudita arrestato in Pakistan nel marzo del 2002 per i suoi legami con la cellula terroristica di Al Qaida. In particolare gli studi in aeronautica e i corsi di volo tenuti assieme ad alcuni degli attentatori dell'11 settembre, avevano attirato l'attenzione dell'FBI e della CIA su Ghassan Al Sharbi, 48 anni.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato mercoledì l'uomo è stato restituito all'Arabia Saudita dopo che un comitato di revisione ha stabilito che la sua detenzione "non era più necessaria per proteggersi da una continua minaccia significativa alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti Stati".

Gli Stati Uniti hanno affermato che Al Sharbi era fuggito in Pakistan dopo gli attacchi dell'11 settembre e aveva ricevuto un addestramento per fabbricare bombe. È stato arrestato l'anno successivo, presumibilmente torturato in custodia e inviato al campo di prigionia di Guantanamo.

Va comunque detto che le accuse nei confronti dell'ingegnere saudita in merito alla partecipazione agli attentati erano state ritirate nel 2008. Sebbene non sia mai stato accusato di un crimine specifico, non è stato nemmeno approvato il suo rilascio e gli Stati Uniti hanno continuato a ritenerlo un combattente nemico". Più di 15 anni dopo, il Pentagono ha stabilito che l'ingegnere poteva essere rilasciato, precisando che non aveva assunto "un ruolo di leadership" all'interno di Al Qaida.

Il Dipartimento della difesa ha raccomandato alle autorità saudite di prenderlo in custodia, di sottoporlo a "un monitoraggio continuo e restringere i suoi spostamenti". Attualmente, a Guantanamo, vengono detenute ancora 31 persone.