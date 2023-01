Grenfell Tower, malati di cancro i pompieri che cercarono di spegnere l’incendio che uccise 72 persone I pompieri che sono intervenuti per spegnere l’incendio alla Grenfell Tower che uccise nel 2017 a Londra 72 persone si sono ammalati. Cancro terminale per almeno 12 vigili del fuoco come rivela un’inchiesta del Mirror.

A cura di Chiara Ammendola

Sono almeno una dozzina i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme alla Grenfell Tower, ai quali è stato diagnosticato il cancro. Tumori terminali, per i quali non è possibile una cura, così come evidenzia una indagine del Mirror che fa luce su una vicenda già drammatica come quella dell'incendio che nel 2017 uccise 72 persone.

Si tratta di uomini giovanissimi, quasi tutti al di sotto dei 40 anni, ai quali sono state diagnosticate delle forme di tumore legate agli alti livelli di esposizione ad agenti contaminanti durante gli interventi di spegnimento delle fiamme. Una vicenda che, si teme, potrebbe rappresentare in realtà solo la punta dell'iceberg, visto che alcuni tipi di cancro impiegano fino a 25 anni per manifestarsi.

Ora i vigili del fuoco e i sopravvissuti alla tragedia sono preoccupati per i problemi di salute che potrebbero manifestarsi nei prossimi anni tanto che sono iniziate le richieste di screening sanitario. “Ci aspettiamo che vengano rivelati presto alcuni dati davvero che rischiano di essere scioccanti”, ha detto una fonte dei vigili del fuoco. Secondo quanto riporta il Mirror infatti potrebbero essere almeno 20 i casi di cancro terminale tra i vigili del fuoco, mentre i dati sui residenti non sono ancora noti.

Nell'incendio scoppiato nel giugno 2017 sono intervenuti per domare l'incendio centinaia di vigili del fuoco, molti dei quali sono rimasti senza aria nella torre, mentre altri sono rimasti seduti nelle loro tute contaminate per più di 10 ore. Altri ancora sono stati costretti ad attendere nel seminterrato pieno di fumo per almeno sei ore. Tutte condizioni che potrebbero aver contribuito allo sviluppo di forme di cancro terminale.

Una ricerca presenta nei giorni scorsi da parte dell'Unione dei vigili del fuoco in collaborazione con l'Università del Lancashire ha rilevato che i vigili del fuoco hanno almeno il doppio delle probabilità di ricevere una diagnosi di cancro. Un precedente studio del 2019 della medesima università ha invece evidenziato come il suolo intorno alla struttura andata in fiamme sia stato contaminato dopo l'incendio.

L'analisi dei campioni di suolo, detriti e carbone dei pannelli isolanti utilizzati sulla torre ha rivelato concentrazioni elevate di sostanze chimiche cancerogene, cosa che potrebbe portare a un aumento del rischio di cancro e di problemi respiratori di coloro che vivono nell'area.