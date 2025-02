Giustiziato in Alabama il 52enne Demetrius Frazier, soffocato con l’azoto. Il Procuratore: “Era un mostro”

video suggerito

Demetrius Frazier era stato condannato a morte nel 1996, accusato di diversi stupri e dell'omicidio di due donne. Giovedì 6 febbraio il 52enne americano è stato giustiziato in Alabama. L'esecuzione è stata eseguita con l'azoto che provoca il soffocamento del prigioniero. Il procuratore generale Steve Marshall: "Giustizia è fatta, era un mostro".

A cura di Eleonora Panseri

Demetrius Frazier era stato condannato a morte nel 1996, accusato di diversi stupri e dell'omicidio di due donne, delitti avvenuti nel 1991 e nel 1992. Ieri, giovedì 6 febbraio, il 52enne americano è stato giustiziato con un'inalazione di azoto in Alabama.

Nel 1991 l'uomo aveva ucciso Pauline Brown, 40 anni, madre di due figli, nella città di Birmingham. Era entrato con la forza nell'appartamento della 40enne, l'aveva violentata e le aveva sparato alla testa.

Frazier era stato anche precedentemente condannato per stupro e per l'omicidio di una ragazza di 14 anni, Crystal Kendrick, nel 1992, nello stato settentrionale del Michigan, dove non è prevista la pena di morte. Frazier stava scontando lì l'ergastolo per l'omicidio di Kendrick e per due condanne separate per stupro.

Era stato trasferito in Alabama nel 2011 e gli appelli volti a farlo tornare in Michigan per scontare l'ergastolo erano stati respinti, come anche le richieste che sostenevano che il metodo di esecuzione con gas azoto equivale a una punizione crudele.

Secondo quanto riportano i documenti del tribunale, Frazier, che è afroamericano, aveva accusato la giuria prevalentemente bianca di essere stata razzista durante il suo processo. L'esecuzione è stata eseguita pompando gas azoto in una maschera facciale e provocando il soffocamento del prigioniero.

Quando gli sono state chieste le sue ultime parole, Frazier si è scusato con la famiglia e gli amici di Pauline Brown, dicendo che ciò che le è successo non sarebbe mai dovuto accadere, e si è anche scusato con la comunità nera.

"Per più di 3 decenni la famiglia di Pauline Brown ha atteso giustizia. Stasera quell'attesa è finita. Demetrius Frazier era un mostro che ha brutalmente tolto la vita a due donne innocenti e ha lasciato dietro di sé una scia di violenza indicibile", ha scritto in un post su X il Procuratore generale dell'Alabama, Steve Marshall.

Gli esperti delle Nazioni Unite nominati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hanno denunciato l'uso del gas azoto, affermando che "potrebbe equivalere a trattamento crudele, inumano o degradante, o persino tortura". La pena di morte è stata abolita in 23 dei 50 Stati americani. Altri tre, California, Oregon e Pennsylvania, hanno adottato delle moratorie.